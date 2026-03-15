Ni Gisele Bündchen ni Naomi Campbell: esta es la mujer que más dinero gana en el mundo de la moda en 2026

La mujer que más dinero gana en el mundo de la moda en este 2026 no es ninguna de los grandes nombres, sino que simplemente forma parte de una familia que ha conseguido amasar una fortuna enorme. Sin duda alguna, estaremos ante un proceso que puede convertirse en la antesala de algo más. Estamos ante unos cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que realmente cada detalle cuenta, podemos fijarnos en estos profesionales que consiguen abrirse camino en unos tiempos complicados.

Es hora de conocer un poco mejor qué es lo que puede pasar en estas jornadas en las que cada detalle cuenta. Con la mirada puesta a ciertos elementos que, sin duda alguna, acabarán convirtiéndose en la antesala de algo más. Un dinero que ganan en el mundo de la moda y que puede sorprendernos, una actividad que permite a esta mujer acumular una fortuna con la que una persona normal viviría varias vidas sin necesidad de trabajar nunca más. En un solo año Kendall Jenner se ha convertido en la modelo mejor pagada de la historia.

Ni Naomi Campbell ni Gisele Bündchen

Gisele Bündchen se convirtió en su día en toda una sensación, en una de las mujeres cuya belleza y talento natural le permitió ganar una suma de dinero que hasta la fecha nadie más había conseguido. Empezando por una serie de elementos que con el paso del tiempo se convirtieron en el objetivo a seguir de todas las supermodelos.

Fue uno de los ángeles de ese famoso desfile de ropa interior que catapulta a las mujeres más bellas del planeta y lo hace de tal forma que consigue romper por completo con lo establecido. Más allá de esta victoria en las pasarelas, ha conseguido mantenerse de una forma excepcional, con la mirada puesta a una serie de conceptos que pueden acabar siendo claves.

Naomi Campbell acabó siendo la primera gran modelo de color que conseguir establecerse en este mundo de supermodelos en las que el ideal de belleza era otro. Fue una de las primeras en destacar y acabar siendo un auténtico referente. Sin duda alguna, una mujer que consiguió hacer posible lo imposible y que amasó una pequeña fortuna en su día.

Esta es la mujer que más dinero gana en el mundo de la moda 2026

El mundo de la moda 2026 consigue convertirse en la antesala de algo más, con la llegada de un tipo de detalle que puede acabar siendo esencial. En especial, si tenemos en cuenta que estaremos ante una mujer que ha conseguido imponer su propio estilo de una forma muy diferente.

Será el momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unas jornadas en las que cada detalle cuenta de una manera muy clara. No todo es belleza, sino que también estamos ante una estrategia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

Tal y como explican desde la revista Forbes: «Kendall Jenner puede no ser la mejor pagada del clan Kardashian-Jenner, pero es la modelo mejor pagada del mundo. La joven de 23 años acumuló una fortuna de 22,5 millones de dólares en el último año, liderando el ranking de las modelos mejor pagadas publicado por la edición americana de Forbes. Jenner supera a la supermodelo Karlie Kloss, quien ganó 13 millones de dólares, siendo la mayor cantidad ganada de su carrera como modelo. Kloss ha conseguido una presencia gigante en redes sociales gracias a haber creado una marca personal que le ha reportado una serie de contratos con firmas como Swarovski, Adidas y Estee Lauder, entre otros. La popularidad en redes sociales ha ayudado a que modelos como Chrissy Teigen y Rosie Huntington-Whitely se encuentren empatadas en el tercer puesto con 13,5 millones de dólares. Teigen tiene una línea de utensilios de cocina, lanzó su segundo libro de cocina y es la presentador del programa de televisión Lip Sync Battle, mientras que Hungtington-Whitely ha desarrollado sus productos de la marca Marks & Spencers, así como su propia página web de belleza, Rose Inc».

Una campaña para Adidas con 22 millones de por medio y unas redes sociales que son su piedra filosofal han conseguido que este 2026 acabe con el liderato de una Gisele Bündchen que durante muchos años batió todos los récords. La estrategia comercial de esta mujer que a su edad ya es toda una celebra le ha permitido gracias a su familia hacer realidad un cambio de tendencia que sin duda alguna, deberemos empezar a poner en práctica. Es hora de conocer lo que gana esta mujer, la mejor pagada del mundo e integrante de una de las familias más mediáticas.