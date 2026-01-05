Gisele Bündchen dice la verdad sobre su matrimonio y maternidad: te dejará sin palabras

Gisele Bündchen ha cerrado el año con una reflexión íntima que ha sorprendido por su honestidad y por la profundidad con la que aborda dos de los pilares más importantes de su vida actual: su maternidad y su matrimonio. La modelo brasileña, una de las figuras más influyentes de la moda internacional, ha utilizado sus redes sociales para hacer balance de un 2025 que define como un periodo de transformación profunda, marcado por cambios personales decisivos y por una nueva etapa vital que, según sus propias palabras, le ha reordenado por completo las prioridades.

Lejos del discurso superficial que suele acompañar a este tipo de publicaciones, Bündchen ha compartido un carrusel de imágenes poco habitual en su perfil, en el que muestra escenas cotidianas de su vida familiar junto a su actual marido, Joaquim Valente, y su recién nacido.

El comunicado de Gisele Bündchen

«Ahora que el 2025 llega a su fin, mi corazón está lleno», escribe la modelo en un texto que acompaña a las imágenes. En ese mensaje, Gisele hace referencia a un año que, según explica, le ha aportado «profundas lecciones y un gran crecimiento personal». No se trata solo de un balance emocional, sino de una reflexión madura sobre el impacto que los acontecimientos recientes han tenido en su forma de entender la vida.

El eje central de ese cambio ha sido, sin duda, su reciente maternidad. «Volver a ser madre lo ha cambiado todo: mi tiempo, mis prioridades, mi corazón», afirma con rotundidad. Bündchen describe esta experiencia como un proceso transformador, difícil de explicar con palabras, y agradece haber podido vivir «momentos sagrados» que la han modificado de una manera definitiva. Su mensaje concluye con una mirada al futuro marcada por la serenidad: entra en el nuevo año «con gratitud, amor y confianza en lo que está por venir».

Gisele Bündchen protege a su marido

Gisele Bündchen dio la bienvenida a su hijo el pasado mes de febrero, una noticia que se conoció públicamente cuando la modelo se encontraba ya en el sexto mes de embarazo. A pesar de sus intentos por mantener esta etapa alejada de los focos, sus curvas premamá terminaron despertando la atención mediática, confirmando así una maternidad que ella había preferido vivir con discreción.

Las imágenes compartidas ahora ofrecen una visión muy distinta a la habitual en su perfil público. Se trata de escenas domésticas: la modelo amamantando a su bebé junto a una chimenea, paseando por la playa con el pequeño cerca de su pecho o mostrando recuerdos del embarazo. También hay espacio para fotografías retrospectivas que subrayan la continuidad entre etapas y la naturalidad con la que ha asumido este nuevo rol.

Especialmente significativa es la imagen en la que aparecen sus dos hijos mayores, Vivian, de 13 años, y Benjamin, de 16, sentados frente a una hamaca y contemplando a su nuevo hermano. Los adolescentes, fruto de su matrimonio anterior con Tom Brady, posan de espaldas, respetando la privacidad del bebé, cuyo rostro no se muestra en ningún momento. Una elección que refuerza el mensaje de protección y cuidado con el que Bündchen gestiona su vida familiar.

Su relación con Joaquim Valente

El actual marido de la modelo, Joaquim Valente, ha pasado a ocupar un lugar central en esta nueva etapa. Su relación no surgió de manera repentina, sino que se fue gestando a lo largo de los años. Valente, instructor de jiu-jitsu, conoció a Gisele en un contexto profesional, ya que fue él quien le impartió clases de defensa personal. Su vínculo se remonta a mucho antes de que fueran vistos juntos como pareja.

La primera vez que ambos fueron fotografiados juntos fue en 2022, durante una escapada a Costa Rica. Por entonces, la relación despertó una gran expectación, aunque ellos optaron por mantener un perfil bajo. Ese mismo año protagonizaron una sesión de fotos para Dust Magazine junto a Pedro y Giu, los hermanos de Joaquim, con quienes comparte un gimnasio en Miami. La familia Valente cuenta, además, con una destacada trayectoria en Brasil: su padre, el doctor Pedro Valente Sr., fue Secretario de Salud y de Transporte de Río de Janeiro, además de vicepresidente y médico jefe del equipo de fútbol Vasco da Gama.

Esta historia compartida, construida desde la confianza y la amistad previa, parece haber sido clave para la estabilidad que hoy transmite la modelo en sus palabras y en las imágenes difundidas.

El final de un matrimonio

Para entender el momento actual de Gisele Bündchen es imprescindible mirar atrás y recordar su divorcio de Tom Brady, consumado en 2022 tras 13 años de matrimonio. Una separación que acaparó titulares en todo el mundo, no solo por la relevancia pública de ambos, sino por el simbolismo que representaba el final de una de las parejas más conocidas del panorama internacional.

Lejos de alimentar polémicas, Bündchen ha hablado de esa ruptura con un tono reflexivo y conciliador. En una entrevista concedida en 2023 a Vanity Fair, dejó claro que no guarda arrepentimientos. «No estamos jugando uno contra el otro, somos un equipo, y eso es hermoso. Miro hacia atrás y no me arrepiento. Me encantó cada parte», afirmó, zanjando así los rumores que rodearon la separación.

La modelo explicó entonces que, cuando se conocieron, ambos compartían los mismos deseos: formar una familia y construir un proyecto común. Sin embargo, con el paso del tiempo, sus caminos vitales comenzaron a divergir. «A medida que pasó el tiempo, nos dimos cuenta de que solo queríamos cosas diferentes y tuvimos que tomar una decisión», reconoció, subrayando la madurez con la que afrontaron ese proceso.