Gisele Bündchen se casa en secreto con Joaquim Valente en su casa de Florida

Gisele Bündchen está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida. Desde el año 2023, cuando comenzó su relación con el instructor de jiu-jitsu Joaquim Valente, atraviesa una etapa de plenitud sentimental y familiar y es que, fruto de su vínculo, el pasado mes de febrero llegó al mundo el primer hijo en común de la pareja, el primero para él y el tercero para ella. Una estabilidad a la que ha puesto el broche de oro con una boda secreta en su casa de Surfside, en Florida, en la que ha contado con sus familiares y miembros de su círculo más íntimo como testigos y con la infinidad del mar como inigualable telón de fondo.

Fieles a la discreción que ha marcado su relación desde el principio y a pesar de que no han tratado de ocultarlo, han dado uno de los pasos más importantes de su vida sin presencia de los medios de comunicación. Tanto es así que ni siquiera ellos mismos han mostrado el instante a través de sus redes sociales. Plataformas que sí utiliza la modelo brasileña para compartir cosas relacionadas con su trabajo con sus más de 23 millones de seguidores. Lo que sí ha trascendido a través de diversos medios estadounidenses como TMZ, People o Page Six ha sido la fecha de emisión de la licencia, que fue el día 1 de diciembre, mientras que la celebración se desarrolló el día 3.

Sin ir más lejos y en referencia al uso de las redes de la maniquí, el pasado 6 de diciembre, colgó su último proyecto, las imágenes con las que protagonizó la portada y un amplio reportaje en la revista Vogue en la edición de Brasil. «Gracias, Vogue Brasil, por la invitación para cerrar las celebraciones de tu 50 aniversario. Qué honor ser parte de esta historia», escribió en el pie de foto.

La última publicación de Gisele Bündchen

A pesar de haber protagonizado uno de los momentos más especiales de su vida hace unos días, Gisele no ha parado de acudir a sus compromisos profesionales y así lo ha mostrado en su perfil público de Instagram. Fue ayer mismo cuando hizo su más reciente aparición en redes sociales para colgar un carrusel de fotografías que resumen el último evento al que ha acudido.

Una cita organizada por la firma de joyas Vivara y que la propia Bündchen ha descrito como «una noche floreciente». En la serie de fotos se puede ver a una imponente Gisele enfundada en un impresionante vestido bronce confeccionado en una especie de punto que, con apliques, simulaba las escamas de una serpiente. Con un vertiginoso escote en la zona delantera, la pieza estaba perfectamente ajustada a su cuerpo y tenía un largo midi. Como complementos ha lucido unos discretos pendientes dorados, algunos anillos a juego y en los pies defendió unas sandalias de tacón nude.

De la misma manera, también ha reflejado en su recopilatorio el menú de la cena, que se celebró en un enclave repleto de decoración floral en tonos rosas y fucsias y naranjas. La primera instantánea de la comida muestra dos medallones bañados en una cremosa salsa y coronados con una montaña de patatas fritas paja y algunos brotes verdes. En otro de los momentos, en los que posa con dos asistentes más, se puede ver sobre un plato una bola rosa sobre un jugo amarillo y adornada con virutas verdes. Por último, lo que a todas luces parece el postre ha sido una porción circular, con la forma de unos labios silueteados y una margarita. Todo ello rodeado de lo que, a simple vista, parece una mermelada de frutos rojos. Un manjar del que pudo disfrutar con compañeras de profesión y amigas pocos días después de convertirse en una mujer casada.