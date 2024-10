La sonada ausencia de Gisele Bündchen en el desfile de Victoria’s Secret celebrado el 15 de octubre en el Brooklyn Navy Yard de Nueva York (Estados Unidos) colocó su nombre en el centro del foco mediático. Ahora que han pasado ya unas semanas, todo cobra sentido. Y es que la modelo brasileña está embarazada de su tercer hijo a los 44 años.

Se trata del primero con su pareja, el instructor de jiu-jitsu Joaquim Valente, con el que lleva saliendo desde junio de 2023. Su historia de amor vio la luz unos meses después de que Bündchen formalizara su divorcio con el jugador de rugby Tom Brady, padre de sus hijos mayores, Benjamin Rein y Vivian Lake.

Gisele Bundchen en un evento. (Foto: Gtres)

Según ha trascendido, ambos estarían muy emocionados con la llegada del bebé, ha informado People. Además, fuentes cercanas indican que la modelo estaría embarazada de cinco o seis meses. Por otro lado, Gisele también estaría planeando cómo sería la llegada del nuevo miembro de la familia, del que se desconoce el sexo. Y es que se estaría planteando dar a luz en su propia casa.

Gisele Bündchen paseando. (Foto: Gtres)

La modelo está instalada de forma permanente en Miami (Estados Unidos) desde hace un tiempo. De esta manera, confirma que ha encontrado su particular refugio en esta ciudad de Florida, lugar en el que se siente cómoda y dónde aumentará la familia en los próximos meses.

La reacción de Tom Brady

Como era de esperar, la noticia no tardó en circular a través de la red. Una de las reacciones que más ha llamado la atención ha sido la de Tom Brady, ex marido de la maniquí. Aunque no ha realizado ningún tipo de declaración pública al respecto, el ex jugador de la NFL ha utilizado su perfil oficial de Instagram para publicar una historia que está dando mucho de qué hablar. En ella, aparece una fotografía de un atardecer acompañada de un texto un tanto llamativo. Y es que se trata de parte de la letra de la canción Landslide de Fleetwood Mac, versionada por las Dixie Chick, la cual también se puede escuchar de fondo en la citada publicación.

Gisele Bündchen y Tom Brady.( Foto: Gtres)

«Oh, espejo en el cielo, ¿qué es el amor? ¿Puede el niño que llevo dentro el corazón elevarse?¿Puedo navegar a través de las cambiantes mareas del océano?¿Puedo manejar las estaciones de mi vida?», son algunos de los versos que se pueden oír en el storie que tan sólo dura 24 horas. Se trata de una canción que la propia autora, Stevie Nicks, confesó que escribió en un momento de su vida en el que no sabía qué hacer.