Tita Cervera alquila su yate favorito, el ‘Mata Mua’, por 8.000 euros al día: los detalles

Tita Cervera alquila una de sus joyas más preciadas y cargada con un fuerte simbolismo personal. Se trata del yate «Mata Mua», nombrado así en honor al célebre cuadro de Paul Gauguin, (‘Érase una vez’ en maorí) y que ha sido testigo de algunos de los mejores momentos que ha vivido la baronesa Thyssen en alta mar. De hecho, el diseño estaría inspirado en la belleza y el espíritu del propio cuadro, con exteriores a cargo de Diana Yacht Design e interiores diseñados por el estudio holandés Lemmer. El casco de acero y cubierta de teca le confieren una autonomía superior a las 3.000 millas náuticas, por lo que puede recorrer largas distancias a través del océano gracias a los gigantescos depósitos de combustible de casi 20.000 litros.

Tita Cervera a bordo del «Mata Mua». (Foto: Gtres)

Un velero que ahora está accesible para todos aquellos que estén dispuestos a desembolsar nada menos que 8.000 euros al día. Una embarcación de 38,5 metros de eslora y 8,09 metros de manga, que puede alojar cómodamente hasta 9 huéspedes. Calificado casi como una mansión flotante, dispone de grandes salones y unos 6 u 8 camarotes. Además de las zonas de estar y sus comederos interiores y exteriores, el barco también posee solárium, gimnasio, jacuzzi y una plataforma de baño que permite acceder de forma directa al mar. Y es que al «Mata Mua» no le falta de nada, además de permitir a todos aquellos que suban a bordo disfrutar de numerosas actividades acuáticas, además de contar con la atención de primera clase

La embarcación, construida en los años 90, cuenta con un diseño clásico y una línea bastante atemporal. De hecho, en 2017 fue completamente renovado siguiendo las órdenes de su exigente propietaria. Un velero –que encontramos disponible para alquiler en la web de Lamprell Marine SL.–, y promete regalar una experiencia inolvidable a todos aquellos dispuestos a pagar el elevado precio, ya que una semana en pleno agosto podría salir por más de 100.000 euros sin IVA –tan solo el mantenimiento ascendería a los 39.000 euros–. Un precio que incluiría combustible, tripulación, comida y bebida.

El drama de Tita Cervera a bordo del ‘Mata Mua’

Uno de los episodios más controvertidos relacionados con el «Mata Mua» y que vivió la propia baronesa Thyssen a bordo, fue cuando la Agencia Tributaria abordó el yate de mala manera mientras fondeaba las aguas de Ibiza. Una situación que ella misma definía como «lamentable», dado que sintió que vulneraban por completo su privacidad. Lo que casi consigue empañar los preciosos momentos que vivió en el pasado, evocando veranos en familia, entrevistas y fiestas repletas de glamour.

Ese incidente se sumaba a la controversia por la colección de arte y otros asuntos fiscales, y ha mantenido a Tita Cervera bajo el escrutinio público durante años. «No se puede ir con la Guardia Civil a un barco. Creo que me entendería mejor una persona que estudiara a fondo mi caso, que estoy en todo correcta, que yo sepa», se lamentaba en su momento.