Descubrimos los rincones más lujosos del ‘búnker’ de Cristiano y Georgina en Portugal

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han vivido un 2025 especial: después de un sólido noviazgo anunciaron que van a pasar por el altar, se compraron dos villas de lujo a las cuales únicamente se puede acceder mediante barco o hidroavión y ahora han confirmado otra noticia muy esperada. La pareja ha cumplido uno de sus grandes sueños y ha adquirido una mansión en Portugal, tierra natal del futbolista. Según los datos que hemos recopilado, es la residencia más grande de todo el país y está valorada en 25 millones de euros, pero ¿cómo es por dentro? ¡Tenemos respuesta a esta pregunta!

Dos piscinas y un spa

El propio Cristiano Ronaldo ha asegurado que «en uno o dos años» dejará de jugar al fútbol de manera profesional para dedicarse a otras cosas. Se centrará en sus empresas, en sus inversiones y en otros proyectos que están por venir y lo hará desde un lugar importante para él: Portugal. Esa es la razón principal por la que ha adquirido una lujosa vivienda donde poder instalarse junto a su mujer y sus cinco hijos. Ha encontrado un terreno perfecto para que los pequeños puedan hacer deporte, disfrutar de la naturaleza y estar en un entorno seguro.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en el aeropuerto. (Foto: Gtres)

Una de las zonas más lujosas de la nueva mansión de Cristiano es el jardín. La parcela cuenta con 12.000 metros cuadrados y, como era de esperar, una parte cuenta con una amplia piscina de invierno. Al lado hay un cenador y un espacio para tomar el sol. Por suerte para la familia, podrán nadar durante todo el año porque dentro hay otra piscina con el agua climatizada.

Georgina Rodríguez explicó en su documental de Netflix que se siente muy bien haciendo deporte, de hecho, cuando alquila una mansión en la costa para irse de vacaciones se lleva todas sus máquinas. De esta forma, se ha esforzado mucho por tener un gimnasio en su mansión de Portugal que esté a la altura de sus entrenamientos. La revista Semana, medio que ha publicado esta noticia en exclusiva, afirma que Cristiano y su prometida podrán disfrutar de una habitación deportiva equipada con los últimos lujos del mercado.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo durante unas vacaciones. (Foto: Gtres)

No todo va a ser trabajar. La pareja también podrá relajarse en un estupendo spa que han ubicado muy cerca del gimnasio, para liberar tensiones después de los entrenamientos.

Un parking para 20 coches

Una de las pruebas que demuestra que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez pretenden instalarse en Portugal es que el futbolista tiene en su nueva mansión un parking para 20 coches. Es decir, podrá guardar aquí su colección de vehículos de alta gama e incluso le sobra espacio para alguna nueva adquisición.

Cristiano Ronaldo en el interior de un vehículo. (Foto: Gtres)

Ronaldo es un amante del motor y ha invertido mucho dinero en este sentido, pero lo mejor es que ahora podrá disfrutar de sus coches porque la casa que ha comprado cuenta con una localización perfecta. Se encuentra en Quinta da Marinha, una de las zonas más caras y exclusivas del país. En concreto, la mansión está en Cascais, una localidad costera ubicada a 25 kilómetros de Lisboa. Esto quiere decir que el empresario y su familia podrán viajar a la capital de una manera muy cómoda.

Habrá que esperar un tiempo para ver si Georgina se ha animado a grabar una nueva parte de su documental en Netflix donde cuente nuevos detalles de su nuevo búnker.