Las sorprendentes confesiones de la Georgina Rodríguez más natural: fama, dinero, la boda…

Georgina Rodríguez ha concedido una amplia entrevista a la revista Elle, cuya última portada protagoniza la empresaria e influencer de Jaca. La futura esposa de Cristiano Ronaldo muestra su versión más natural tanto en las fotos de la publicación como en la charla con la periodista, en la que aborda temas de todo tipo, desde el dinero o la fama hasta la futura boda con el jugador portugués el próximo verano.

«¿Georgina al natural? Soy una persona muy intuitiva, que ama intensamente, se entrega de verdad y se deja llevar por las energías. Con los demás, me gusta ser generosa, justa y leal, busco cuidarlos y protegerlos, y conmigo misma soy muy exigente. Trabajo duro, pero también sueño fuerte. Creo mucho en aquello que nace del corazón. Mis seres queridos o las personas con las que voy compartiendo algún tipo de vivencia pienso que saben perfectamente cómo soy. No tengo doble fondo y me caracteriza la transparencia. Soy lo que ves», comienza diciendo.

La modelo confiesa que ha madurado: «Mi esencia continúa siendo la misma, pero tengo otras posibilidades y experiencias que me vienen dadas no sólo por mi estilo de vida, también me las trae la edad. No me considero la misma ahora con 31 años que cuando tenía 20. ¡Raro sería! (Risas). En el ámbito profesional soy todo lo que me proponga ser, me encantan los retos y poseo vitalidad para centrarme en varias cosas. Cuando veo viable un proyecto y me comprometo, lo hago hasta el final, pero antes valoro mucho cada propuesta y lo abordo según me vea capacitada en ese momento… Ser mamá de cinco niños no siempre me permite compatibilizar mi faceta familiar con todo lo que me gustaría».

¿Y en casa? «Soy un torbellino que nunca para. Que cuente con ayuda no implica que no tenga nada de lo que ocuparme. Entre mi familia numerosa, mis proyectos profesionales o mi nueva empresa, Bellhatria (su inmobiliaria de lujo recientemente fundada), jamás estoy quieta. Pero tanta actividad me encanta, me siento una persona muy afortunada». Y es que para Georgina Rodríguez la familia lo es «todo», tal y como explica así: «Es el sueño cumplido que anhelaba desde niña. Vengo de una muy pequeña formada por mi madre, mi hermana y yo, por eso siempre tuve claro que en un futuro quería tener una familia muy grande. Gracias a Dios hoy disfruto de ella. ¿Pensar en ampliarla? Soy muy joven y lo que esté por venir Dios lo decidirá», añade Georgina Rodríguez.

Georgina Rodríguez, la fama y el dinero

En cuanto al dinero y sus hijos, la empresaria tiene claro sus valores: «Nuestra esencia sigue intacta, aunque económicamente tengamos otras posibilidades, por ello les inculcamos nuestros valores. Ellos son testigos de todo lo que nos esforzamos, de que nada viene regalado, por lo que les recordamos la importancia de ser luchadores y, especialmente, buenas personas. Son educados, responsables y trabajan mucho en el colegio y en sus actividades; sobre todo, perseveran en sus sueños. Es lo que ven en casa».

Y por otro lado, está el tema de la fama: «Nunca me he sentido más famosa que Cristiano. Realmente, me llevó tiempo empezar a sentirme una persona famosa, no ocurrió de la noche a la mañana. Incluso ahora me sigo sorprendiendo al verme en pantallas alrededor del mundo, y me parece que jamás me acostumbraré, porque he nacido sin ser conocida. Le saco mucho beneficio, porque gracias a la fama tengo acceso a unas experiencias laborales que siendo desconocida no podría disfrutar. Además, puedo ayudar a gente que lo necesita o dar visibilidad, debido al interés que genero, a determinadas causas sociales. El pero es que hay planes sencillos que antes de estar con Cristiano hacía todos los días –como ir al gimnasio, caminar por el centro de Madrid con una amiga o tomarme un café en una terraza sin sentirme observada– que ahora son imposibles».

Su relación con Cristiano Ronaldo y su boda

Una relación con Cristiano Ronaldo que le cambió la vida: «Fue una conexión que iba mucho más allá de lo físico. No puedo decir que adiviné mi destino, ni que sabía que diez años después tendríamos cinco hijos, pero sí que experimenté una sensación inexplicable. Fue como si nuestras almas hablaran entre sí antes que las miradas. Algo dentro de mí reconoció algo dentro de él, y desde ese mismo instante supe que esa afinidad era completamente diferente y única».

Un amor que terminará en boda próximamente, y el anillo de pedida no ha dejado indiferente a nadie: «Es precioso. Es lo mínimo que me podía ofrecer después de diez años de espera (risas). La verdad es que cuando me pidió la mano fue lo último en lo que pensé, tardé mucho en asimilar la tremenda piedra que me regaló. Me quedé tan en shock que lo dejé en mi habitación y hasta el día siguiente no lo abrí a la luz del sol (risas). Será una boda pequeña 100%, sin duda».