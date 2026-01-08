Ironías del destino: Trump podría proceder contra Zapatero gracias a Obama

Empiecen a familiarizarse con el nombre: Ley Magnitsky, una norma aprobada por el Gobierno de Barack Obama que faculta a Estados Unidos a promover la investigación y sancionar a aquellas personas y entidades que incurran en conductas contrarias a los Derechos Humanos en el extranjero o que bien colaboran con los autores de dichas conductas. En este caso, la conducta contraria a los derechos humanos sería, obviamente, la de Nicolás Maduro, el sátrapa al que Donald Trump ha recluido en un centro penitenciario de Nueva York a la espera de ser juzgado. ¿Y los colaboradores? Pues muchos, pero entre todos hay uno que destaca por haber sido, nada más y nada menos, que presidente del Gobierno de España. Su nombre, José Luis Rodríguez Zapatero, denunciado «por su presunta vinculación a una trama de corrupción cuyo objetivo era burlar las sanciones estadounidenses y de la Unión Europea a Venezuela, consistente en la fraudulenta importación de petróleo, utilizando la República Dominicana como centro de operaciones para ocultar y lavar los beneficios».

La denuncia presentada por Manos Limpias ante las autoridades de EEUU el año pasado no es –por mucho que desde la izquierda se pretenda vender como absurda– ninguna estupidez. Se sustenta en un argumento lógico: dado que el Gobierno de Estados Unidos considera que el régimen chavista está vinculado a la organización narcoterrorista Cartel de los Soles liderada por Nicolás Maduro, en caso de que José Luis Rodríguez Zapatero hubiera recibido pagos de dicho régimen, el patrimonio obtenido sería ilícito e incurriría en el delito de blanqueo de capitales haciéndose acreedor de las sanciones de inadmisibilidad en Estados Unidos y bloqueo de bienes. Por cierto, el PSOE aplaudió con las orejas la ley de Obama con la que ahora el Gobierno de Trump podría actuar contra Zapatero. Habrá que esperar, pero lo que está claro es que a Zapatero no le llega la camisa al cuello. Las vueltas que da la vida.