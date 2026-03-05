Esto es lo que piensa tu perro cuando olfatea tu ropa y tus objetos, según los veterinarios

Los veterinarios saben muy bien qué es lo que piensa tu perro cuando olfatea tu ropa y tus objetos. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de empezar a pensar en la manera de conectar con esa mascota que quizás nos esconda una serie de detalles que pueden hacernos pensar en determinados cambios. Esta manera de saber qué piensa tu perro cuando olfatea tu ropa puede ayudarnos a mejorar la convivencia y conocer un poco más a nuestra mascota.

Sin duda alguna, los veterinarios acabarán siendo los que mejor nos ayudarán a entender a este animal que convive con nosotros y puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Es hora de saber qué es lo que puede pasar con tu ropa y objetos con algunos detalles que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración. Tu perro puede necesitar hacer este gesto, antes que nada, para poder determinar qué es lo que pasa por su cabeza en estos tiempos en los que este animal nos demuestra que hay algunos detalles que deberemos empezar a ver llegar a este día a día.

Los veterinarios conocen este gesto

Hay un gesto que realizan las mascotas y que los veterinarios conocen muy bien. Una manera de saber en todo momento lo que piensan estos perros que se han convertido en un animal que nos acompañará en estos días. Es hora de conocer de primera mano lo que pasa por la mente de estos animales.

Los perros comparten gran parte de nuestro tiempo. Son unos seres extraordinarios que nos brindan su amor de forma incondicional. Unas mascotas que cada vez son más populares y que pasan a ser un miembro más de nuestra familia.

Humanizamos a unos perros que quizás debamos empezar a ver desde otro punto de vista. Con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que pueden ser esenciales en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, tendremos en mente en unas jornadas en las que todo puede ser posible.

Cuando vemos a un perro que no duda en olfatear nuestra ropa es que estaremos pendientes de un animal que nos quiere decir algo. No pueden hablar, pero casi lo hacen con este gesto que los veterinarios se encargan de explicar.

Esto es lo que piensa tu perro al olfatear tu ropa y objetos

Un reciente artículo de la Universidad de Columbia nos explica que: «En su nuevo libro, Being a Dog: Following the Dog Into a World of Smell, la profesora Alexandra Horowitz, investigadora líder en cognición de perros, explica cómo los olores cambian la percepción de un perro de maneras sorprendentes. Para dar el salto imaginativo a la percepción del mundo de un perro, Horowitz entrevistó a expertos en olores y olfateó lo que sus perros olfateaban. «Estoy muy interesado en tratar de entender cómo podría ser ser un perro», dice Horowitz».

Siguiendo con la misma explicación: «Realmente no había ningún tema «cognición de perro» cuando comencé a investigar la cognición de los perros en la escuela de posgrado. Es decir, no había campo ni practicantes. Pero se estaban haciendo muchas grandes investigaciones sobre la cognición animal en general. Estaba interesado en cómo podríamos descubrir si los animales no humanos tienen parte de la maquinaria psicológica sofisticada, como la teoría de la mente, sabiendo el hecho de que otros tienen mentes diferentes a las propias, como nosotros. Vi (y todavía veo) más promesa en observar el comportamiento natural que en hacer experimentos en el laboratorio, y comencé a investigar el comportamiento de juego como una incursión en la mente de los animales. Los perros, que son jugadores consumados, terminaron siendo mis sujetos preferidos».

El motivo por el que su olfato es tan importante es por qué: «Es fascinante pensar en este. Lo que sería ser principalmente una criatura olfativa, las criaturas visuales no podemos saberlo del todo. Pero en la medida en que los olores actúan de manera tan diferente a la luz, la percepción del olor está destinada a conducir a una imagen del mundo bastante diferente a la que trae la visión. Por ejemplo, el olor emerge de objetos y superficies a diferentes velocidades dependiendo no solo de la composición del objeto o superficie, sino también de la temperatura y el contenido de humedad del objeto o del aire que lo rodea. Los pasos ligeros de un animal a lo largo de un camino en un día frío dejarían un rastro de olor visible en la nariz del perro, todavía allí, para el perro. Para el ojo humano, los pasos pueden ser todo invisibles, y el animal en sí mismo se ha ido hace mucho tiempo».