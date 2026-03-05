Dos diputados de Compromís se lían al votar y ‘ayudan’ a Vox en su rechazo al pacto verde europeo

Juan Bordera, el diputado de Compromís, adalid del ecologismo y que formó parte de la flotilla de Gaza, y Paula Espinosa, diputada de la misma formación, se han confundido al votar y han consignado una abstención y un voto favorable a la Proposición No de Ley (PNL) de Vox que rechazaba el pacto verde europeo en las Cortes Valencianas. Así, Juan Bordera ha consignado su presencialidad a la hora de emitir el voto, pero no ha votado ni a favor ni en contra. En tanto que Paula Espinosa ha votado directamente a favor de la propuesta de Vox.

Se da la circunstancia de que ambos forman parte de la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio de la Cámara autonómica, por lo que el tema era directamente de su incumbencia. Pero, a la hora de emitir el voto, se han liado. De modo que han terminado apoyando con una abstención y un voto favorable la propuesta de Vox. Una situación que ha generado el murmullo de la Cámara y que la presidenta, Llanos Masó, se ha encargado de corregir.

Es la segunda vez en dos plenos consecutivos que alguien de Compromís se lía a la hora de ejecutar el voto electrónico en las Cortes Valencianas. En el Pleno anterior a este, fue el mismísimo líder de la formación, Joan Baldoví, quien dejó sin votar una iniciativa que él mismo había defendido, tal como entonces desveló OKDIARIO.

Los hechos se han producido en el transcurso de las votaciones de los diferentes puntos de que constaba el Pleno que este jueves concluye en las Cortes Valencianas. El noveno de esos puntos era la toma en consideración de la Proposición No de Ley (PNL) de tramitación especial de urgencia sobre «las imposiciones de Bruselas y el Pacto Verde Europeo», presentada por el Grupo Parlamentario Vox.

En cada votación, en la pantalla en que se visualiza el resultado, aparecen, en medio de puntos rojos, que son los votos en contra y que en ese punto concreto eran los de PSPV y Compromís, un punto verde y otro blanco. El punto verde es el del voto a favor de la propuesta de Vox de Paula Espinosa. El blanco refleja que Juan Bordera ha consignado su presencia, pero no ha votado ni a favor ni en contra.

Juan Bordera adquirió notoriedad en el otoño de 2025 por su participación en la conocida como la flotilla de Gaza. Paula Espinosa es la misma diputada que criticó en Bruselas que el entonces presidente del Consell, Carlos Mazón, pactase con «enemigos del Pacto Verde». Este jueves, ha sido ella quien ha votado contra ese mismo pacto, aunque haya sido por confusión.