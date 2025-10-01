El PP de Mazón retrata a Sánchez: «A la flota de Gaza un buque, a los guardia de Barbate una neumática»

Marisa Gayo, diputada por la provincia de Alicante del PP en las Cortes Valencianas, ha criticado este miércoles en el Pleno de las Cámara autonómica el abandono que ha sufrido la Guardia Civil y los valencianos tras la DANA del 29 de octubre de 2024 por parte del Gobierno del socialista Pedro Sánchez. Ha sido en una intervención en torno a la flotilla pro-Gaza y en respuesta a una moción presentada por la coalición nacionalista Compromís. Como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información, Marisa Gayo ha sostenido entre otras cuestiones que: «A ustedes, los antimilitaristas, Sánchez les envía un buque de la Armada para dar protección. A los guardias civiles de Barbate, una neumática. Y a los valencianos, cuatro días debajo del fango esperando a los militares. Nos han tomado por tontos con el fuego de las bengalas».

El Grupo Parlamentario Compromís había presentado al Pleno de las Cortes Valencianas tenía como tercer punto del orden del día la toma en consideración de la Proposición No de Ley (PNL) de tramitación especial de urgencia sobre la Global Sumud Flotilla. Es decir, la flotilla pro Gaza, de la que además forma parte uno de los diputados de Compromís, Juan Bordera.

En su intervención, Marisa Gayo ha lanzado varias preguntas directas. Una, en relación a lo que esa flotilla lleva a Gaza: «¿Alguno ha visto la carga humanitaria que llevan?, ¿alguno sabe de los kilos de comida o material sanitario que llevan?…, sea cual sea no creo que supere los miles de toneladas de combustible vertidos al mar por los 49 barcos de la flotilla»

Marisa Gayo ha preguntado también a los nacionalistas: «¿Tiene Compromís algún tipo de contacto con el grupo terrorista Hamás?», para referirse, a continuación al diputado de esa misma coalición, que va en la flotilla, Juan Bordera: «Los ciudadanos tienen derecho a saber si un diputado de Compromís tiene enlace con un grupo terrorista».

Marisa Gayo ha incidido en el caso del diputado de Compromís presente en la flotilla: «¿Cómo sube el señor Bordera a ese barco?, ¿cómo se une a esa flotilla?», ha preguntado desde la tribuna de oradores de la Cámara, entre otras cuestiones.

También en su intervención, Marisa Gayo ha manifestado: «Hagan ustedes lo que crean conveniente, que aquí cada uno elige su camino y su compañía. Nuestro camino es la luz de esperanza que se ha visto con el plan de paz, adoptado por Estados Unidos e Israel».