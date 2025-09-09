Los diputados de Compromís evidencian la fractura en el Congreso en una iniciativa sobre Gaza

Compromís ha vuelto a evidenciar la situación de ruptura que vive. En esta ocasión, con el Congreso de los Diputados como escenario. Mientras que Alberto Ibáñez, uno de los diputados electos de la coalición en el Congreso. y, en su caso, procedente de Unitat del Poble Valenciá (Unidad del Pueblo Valenciano), el partido de Mónica Oltra, defendía intervenir militarmente con una coalición de Estados en Gaza, Águeda Micó, procedente de la otra formación mayoritaria de Compromís, Mes (Más), el partido de Joan Baldoví, y que en el Congreso se halla en el Grupo Mixto, se posicionaba en contra de la ininiciativa de su compañero. Sostiene Micó que la propuesta de Alberto Ibáñez no está consensuada en el seno de Compromís.

Una afirmación que de facto es una desautorización en toda regla. Y sostiene, también, que la vía militar no es la mejor para resolver esa cuestión. En suma, que los dos diputados de Compromís ya no suman en el Congreso, sino que uno resta al otro. Es la nueva realidad de la coalición nacionalista.

Las diferencias entre Mes y UPV son más visibles en Madrid, pero también existen en la Comunidad Valenciana. Mes, la pata más catalanista de la coalición, parece encontrarse más cómoda en Madrid en el entorno de otras formaciones, de corte catalán y catalanista, como Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). Pero, sobre todo, con mayor autonomía para gestionar sus decisiones. En tanto que UPV se ha mantenido al lado de Sumar y de Yolanda Díaz en el Congreso de los Diputados.

UPV sabe que tanto Sumar como Ens Uneix (Nos Une), el partido de Jorge Rodríguez que gobierna con el PP en la Diputación de Valencia quieren contar con Mónica Oltra al frente de una candidatura, presumiblemente la del Ayuntamiento de Valencia, si ella deja atrás sus problemas con la justicia, definitivamente. Por tanto, partidos políticos como socios de camino no le faltan a UPV ni a Oltra para iniciar una senda propia en la próxima legislatura.