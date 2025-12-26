El canapé de Nochevieja favorito del chef José Andrés: «No hay que complicarse»

Llega uno de los momentos más esperados por muchos y, al mismo tiempo, uno de los más odiados por otros tantos: pensar, organizar y preparar las comidas y cenas navideñas. Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Reyes se convierten en una sucesión de encuentros familiares y celebraciones que, aunque emocionantes, conllevan una gran presión sobre qué cocinar y cómo sorprender a los invitados sin pasar horas en la cocina. Afortunadamente, el chef José Andrés ha compartido su canapé de Navidad favorito, y no puede ser más sencillo.

En este contexto, muchos de los cocineros más prestigiosos de España coinciden en una idea clave: la calidad del producto es mucho más importante que la complejidad de la receta. Por su parte, José Andrés señala que «a veces nos complicamos la vida cuando tenemos invitados». Y no le falta razón. Durante las fiestas navideñas, un pequeño bocado bien pensado puede resultar mucho más memorable que una mesa llena de platos muy elaborados.

El canapé de Navidad del chef José Andrés

Este canapé destaca por su equilibrio. La intensidad salina de la anchoa se combina con el dulzor aromático de los dátiles y el toque ligeramente ácido y amargo de la granada. El resultado es un bocado complejo y muy sabroso que encaja perfectamente en un menú festivo.

José Andrés define esta combinación como un ejemplo claro de sabor umami, un término japonés que se traduce como «sabroso» o «delicioso sabor salado». El umami es considerado el quinto sabor básico y aparece cuando se combinan ingredientes que potencian mutuamente su perfil gustativo.

Una de las grandes ventajas de esta receta es que utiliza ingredientes fáciles de conseguir:

Anchoas en conserva

Dátiles

Granada

Aceite de oliva virgen extra

Vinagre balsámico

Hojas de orégano fresco

La clave está en elegir unas buenas anchoas, preferiblemente en aceite de oliva, y dátiles carnosos y aromáticos. La granada aporta frescura y un toque crujiente que equilibra el conjunto. La elaboración no puede ser más sencilla, pero cuidar los pequeños detalles marcará la diferencia en el resultado final.

Para empezar, es recomendable presentar el canapé sobre cucharas de cerámica o de metal. También se pueden usar pequeñas tostas o cucharillas desechables elegantes si se trata de un aperitivo informal. El primer paso consiste en preparar los dátiles. Se pueden remojar entre 15 y 30 minutos en agua caliente para que queden más tiernos, o dejarlos toda la noche en agua tibia o fría. Otra opción interesante es conservarlos en aceite, lo que les aporta un extra de sabor. Una vez hidratados, se les retira el hueso, se cortan por la mitad y se colocan como base del canapé. A continuación, se preparan las anchoas. Se cortan en trozos de un tamaño similar al de los dátiles para que el bocado quede equilibrado. Cada pieza se coloca cuidadosamente sobre el dátil, procurando que no sobresalga demasiado. El siguiente paso es preparar la granada. Para desgranarla fácilmente, se corta la parte superior como si fuera un sombrero, se retira y se divide la fruta por la mitad. Con la ayuda de una cuchara, se dan unos golpes en la cáscara y los granos se desprenden solos. Para cada canapé sólo se necesitan unos tres granos, suficientes para aportar frescura y contraste. El resto de la granada se puede guardar para otras recetas, ensaladas o incluso para decorar postres. Por último, se prepara una vinagreta rápida con un chorrito de vinagre balsámico y un poco del aceite de los dátiles o aceite de oliva virgen extra. Se rocía ligeramente cada canapé y se finaliza con una hoja de orégano fresco, que aporta aroma y un toque herbal muy agradable.

Este canapé de anchoas, dátiles y granada del chef José Andrés es una opción ideal para cualquier comida o cena de Navidad. Es rápido, elegante, original y demuestra que no hace falta complicarse la vida para sorprender a los invitados.

Cómo organizar un menú navideño

Organizar el menú de Navidad puede parecer una tarea complicada, pero con una buena planificación todo es mucho más sencillo.