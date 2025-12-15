El mejor roscón de Reyes de España está en este pueblo de Valencia y así lo puedes conseguir

La tradición del roscón de Reyes tiene este año un claro sabor valenciano. Las pastelerías Monplá, ubicada en la ciudad de Valencia, y Pana David, en la localidad de Meliana (a apenas 20 minutos de la capital), se han proclamado ganadoras de la primera edición del concurso al Mejor Roscón de Reyes Artesano de España, celebrado este miércoles en el Mercado del Grau.

El certamen, impulsado por el Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia junto al Gremio de Maestros Confiteros, ha reunido a más de una treintena de profesionales del sector. El jurado ha estado compuesto por reconocidos pasteleros valencianos como José Montejano (Obrador Sucre, Concentaina), Jacob Torreblanca (Escuela Torreblanca, Alicante) y Jesús Machí (Horno San Bartolomé, Valencia); así como por Sergio Terol, presidente de la Academia de Gastronomía de la Comunitat Valenciana; Jesús Mora, miembro de la Junta Directiva de AVACU y Peldanyos, influencer y foodie valenciano.

El mejor roscón de Reyes de España

Pedro García Coy, gerente del Gremio de Maestros Confiteros de Valencia, ha destacado la gran calidad de las propuestas presentadas: «el objetivo final del concurso era hacer un homenaje al oficio y a la tradición, y al mismo tiempo impulsar una plataforma para que la pastelería valenciana demuestre su talento en todo el país y lo hemos conseguido. Hay que felicitar a todos los maestros pasteleros participantes porque el nivel de las propuestas ha sido altísimo y han puesto en verdaderos apuros al jurado».

Durante la jornada, pasteleros y confiteros presentaron sus propuestas ante el jurado, que evaluó aspectos clave como la calidad de la masa, el equilibrio de sabores, el horneado, la textura, la presentación y el respeto a la tradición, así como la capacidad de innovar sin perder la esencia del roscón clásico.

Pana David: el roscón más innovador de 2025

En la categoría de roscón innovador, el primer premio ha sido para Pastelería Pana David, que ha logrado un destacado doblete en el palmarés del certamen. Su propuesta ha conquistado al jurado gracias a una combinación original y arriesgada: un relleno elaborado con «cacau del collaret», un producto tradicional valenciano.

El jurado ha destacado especialmente la capacidad de la pastelería para introducir un ingrediente local poco habitual en este tipo de elaboraciones, respetando al mismo tiempo la ligereza, el aroma y la esponjosidad que se esperan de un buen roscón de Reyes.

Este roscón innovador se elabora exclusivamente bajo pedido y se vende en la tienda de Pana David, situada en el Carrer Industria, 7, de Meliana. Su precio es de 40 euros,

El roscón clásico tiene nombre propio: Monplá

Si la innovación ha tenido como protagonista a Pana David, el roscón clásico ha encontrado su máximo exponente en Pastelería Monplá, que se ha alzado con el primer premio en esta categoría.

El jurado ha valorado especialmente la textura perfecta de su masa, descrita como aireada y esponjosa, así como un horneado impecable y el aroma inconfundible que remite al roscón tradicional, elaborado con paciencia y respeto por la receta clásica.

Monplá ha demostrado que la excelencia también reside en dominar lo esencial: una masa bien trabajada, fermentaciones cuidadas y un equilibrio preciso entre dulzor, cítricos y agua de azahar. El mejor roscón de Reyes clásico de España se vende sólo por encargo en su obrador de Valencia, situado en la calle Pizarro, 32. Está disponible en tres formatos:

Un cuarto

Medio kilo

Tres cuartos

El precio del roscón de medio kilo sin relleno es de 30 euros, mientras que asciende a 38 euros si se elige con relleno.

Carta de Navidad de Monpla

La oferta de entrantes y picaditas saladas incluye una selección de elaboraciones artesanas pensadas para compartir. La Bandeja Minisalado Clásico reúne una variedad de hojaldres y saladitos elaborados con hojaldre de mantequilla y se presenta en formatos de 20 y 35 piezas. La Bandeja Gourmet ofrece una propuesta más actual, con elaboraciones como panacota de atún, brioche de tinta de calamar con escalibada, mini empanadillas de atún y piñones o brioche frito de sobrasada ibérica y queso brie.

La Bandeja Monplá destaca por una selección de piezas de mayor complejidad, entre las que se incluyen brioche de té verde matcha con carrillera y salsa de piquillo, vasito de foie con cremoso de chocolate 72% cacao, milhoja de salmón marinado al eneldo, saquito de pato con peras y arándanos negros y mini capuchina de gambas con cebollino.

La propuesta salada se completa con cocas artesanas de 350 gramos, disponibles en variedades como escalibada con sardina ahumada, calabacín con queso de cabra, tonyina (atún fresco, cebolla y piñones) o espinaca con aguacate y piñones, así como con una selección de panes artesanos y hogazas en distintos formatos y sabores.

La oferta dulce para Navidad incluye troncos de Navidad en dos tamaños y diferentes combinaciones de sabores, además de panettones elaborados con masa madre, stollen alemán, galette de rois y una colección de turrones artesanos, que abarca desde las elaboraciones más clásicas hasta propuestas más innovadoras.