Detenido un hombre con 250 antecedentes por intentar atropellar a un guardia civil en Roquetas

La Guardia Civil ha detenido en Roquetas de Mar (Almería) a un hombre con cerca de 250 antecedentes policiales y varias reclamaciones judiciales tras una persecución en la que intentó atropellar a un agente y embistió una patrulla para evitar su arresto.

Al detenido se le imputan dos delitos de quebrantamiento de condena y uno de atentado a agente de la autoridad, según ha informado la Comandancia de Almería.

Los hechos se produjeron la semana pasada, cuando agentes del puesto municipal de Roquetas desplegaron un dispositivo de vigilancia después de obtener información sobre el posible paradero del sospechoso y el presunto incumplimiento de una orden de alejamiento.

Sobre el hombre, que acumula cerca de 250 reseñas en las bases de datos policiales por diferentes delitos e infracciones, pesaban varias órdenes de búsqueda y detención.

Durante el operativo, los agentes localizaron al individuo en el interior de un vehículo, portando un cuchillo de grandes dimensiones (21,5 centímetros de hoja) junto al asiento del conductor. Al percatarse de la presencia policial, el sospechoso emprendió la huida a gran velocidad, poniendo en riesgo a los agentes y al resto de usuarios de la vía.

En su intento de eludir la acción policial colisionó con un vehículo particular e intentó embestir tanto la patrulla de la Benemérita como a uno de los agentes que le daban el alto. Finalmente fue interceptado y detenido, produciéndose un forcejeo en el que uno de los guardias civiles resultó herido.

El detenido y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de los juzgados de Roquetas de Mar. Además, con la colaboración de la Policía Local, se le han formulado varias denuncias por las infracciones administrativas de tráfico cometidas durante la fuga. No han trascendido más datos sobre el protagonista de los hechos.