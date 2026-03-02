El diputado de bomberos desmonta a la juez de la DANA: «Mazón no tenía que estar en el CECOPI»

El responsable del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Valencia, Avelino Mascarell, ha manifestado este lunes en el transcurso de su comparecencia ante la magistrada que instruye el caso de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, que quienes estaban «allí», en referencia al Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) no estaban «pendientes» del entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Mascarell ha agregado que «Mazón no tenía que estar allí», en referencia al CECOPI. «Ya estaba la consellera», ha explicado en referencia a la también entonces responsable de Emergencias de la Generalitat, Salomé Pradas.

Las manifestaciones del también alcalde de la localidad valenciana de Xeraco desmontan la tesis de que Carlos Mazón fuera una pieza esencial pero ausente en el funcionamiento del CECOPI en aquella trágica jornada. Y se producen en un momento crítico de la instrucción de la causa. En concreto, días después de que la magistrada que dirige la instrucción presentara ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) un auto de exposición razonada contra el citado Carlos Mazón. Lo que Avelino Mascarell ha dicho este lunes ante la juez es, precisamente, que Mazón «no tenía que estar allí».

Y se producen también después de que Rubén Gisbert, el abogado que dirige una de las acusaciones particulares presentara, horas antes del auto de la juez de exposición razonada, una querella contra la propia instructora y su marido por hasta seis posibles delitos.

Por tanto, las declaraciones que los testigos efectúan estos días en sede judicial comienzan a tener una importancia enorme, al encontrarse la instrucción del caso en una fase crítica. Hay que recordar que en la actualidad, la causa cuenta con dos investigados, que son la ex consellera de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, y el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.

Ahora, el responsable del Consorcio de Bomberos de la Diputación de Valencia, tal como ha reflejado Europa Press, lo que ha destacado es que en el CECOPI no estuvieron esperando al entonces presidente de la Generalitat Valenciana. Mascarell también ha explicado, acerca del primer mensaje masivo enviado a la población en aquella jornada, lo que se conoce como el Es Alert, que se habló de que «había que subir a la población a las plantas altas», pero ha mantizado que no recordaba por parte de quién se efectuó aquella apreciación.