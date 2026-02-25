La juez rechaza suspender la testifical de un alto cargo hasta que el TSJ decida sobre Mazón

La juez que instruye la causa de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, ha rechazado este miércoles, la petición de la defensa del ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, investigado en la causa, para suspender la declaración del ex director general de Comunicación de la Generalitat Valenciana, Francisco González, al considerar que la misma versaría «como muchas anteriores, sobre Carlos Mazón». De hecho, ha solicitado suspender la testifical hasta que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) decida sobre el auto de exposición razonada contra el citado Carlos Mazón. Ese auto fue presentado ante el Alto Tribunal este martes por la propia magistrada, Nuria Ruiz Tobarra.

La defensa de Emilio Argüeso, que dirige el abogado alicantino José María Bueno, ha adelantado también a la magistrada en su intervención que caso de no suspender la citada declaración le reiteraba su protesta por todas las preguntas que no se refirieran a los hechos investigados en relación a las dos personas imputadas en el proceso. En una referencia clara a las que podían estar relacionadas con Carlos Mazón.

Además, la defensa de Emilio Argüeso ha dejado constancia de su protesta para el caso, como luego ha sucedido, de que la juez no admitiera la suspensión del acto, el de la declaración del ex director general. Y su protesta, también, al respecto de todas las preguntas que no tuvieran que ver con los investigados sino con terceras personas no investigadas en el caso.

Como la juez ha rechazado suspender el acto previsto, el de la declaración de Francisco González en calidad de testigo, y al margen de las que puedan constar por las preguntas efectuadas sobre Mazón, la de este miércoles es la segunda protesta sobre el mismo tema en los últimos tres días. Es decir, que de facto constan en el juzgado al menos dos protestas, además de las concretas por cada pregunta relacionada con Mazón, por entender que la juez no es competente para investigar al ex presidente y actual diputado autonómico.

De hecho, esa misma defensa ya protestó el pasado lunes a la misma juez, en el transcurso del acto que se llevó a efecto, el interrogatorio a Josep Lanuza. Y recordó ya entonces a la magistrada que la mayoría de las preguntas de ese acto jurídico habían ido referidas al citado Mazón, cuando «no es competente para ello». Así, lo revelaron a OKDIARIO fuentes próximas al caso.

Carlos Mazón es, como se ha dicho, en la actualidad, aforado en su condición de diputado en las Cortes Valencianas. En consecuencia, la investigación sobre él, en el caso en que se produzca, corresponde al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).