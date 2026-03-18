Sube el precio del tabaco y está confirmado por el BOE: la lista completa de marcas afectadas

El Boletín Oficial del Estado ha confirmado una nueva subida del precio del tabaco y afectará a decenas de marcas en España. El pasado viernes 13 de marzo, el BOE hizo oficial los nuevos precios de cigarrillos, cigarros, cigarritos, picadura de liar y picaduras de pipa. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la subida del precio del tabaco y las marcas a las que afecta este incremento del coste.

Como suele ser habitual, el pasado 13 de marzo en el Boletín Oficial del Estado se publicó una nueva subida del precio del tabaco que afecta a marcas como Black Devil en cigarrillos; La Flor Dominicana y Oscar Valladares en cigarros y cigarritos; Amsterdarmer y Crossroad en picadura de liar; y Aisbo y Amsterdarmer en picadura de pipa.

La nueva subida del precio del tabaco que afecta a decenas de marcas fue publicada en la «resolución de 13 de marzo de 2026, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del área del Monopolio».

Marcas afectadas por la subida del precio del tabaco

«En virtud de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria, se publican los precios de venta al público (PVP) de determinadas labores de tabaco en expendedurías de tabaco y timbre del área del monopolio, que han sido propuestos por los correspondientes fabricantes e importadores», se puede leer en el Boletín Oficial del Estado sobre la subida del precio del tabaco que afecta a estas marcas:

Cigarrillos

Black Devil Black (20): 4,90 euros/cajetilla.

Black Devil Pink (20): 4,90 euros/cajetilla.

Cigarros y cigarritos

Flores

Flores GR Half Corona Corojo M (20): 0,50 euros/unidad.

A. Flores GR Half Corona Desflorado M (20): 0,50 euros/unidad.

A. Flores GR Half Corona Maduro M(20): 0,50 euros/unidad.

A. Flores GR Half Corona Sungrown M (20): 0,50 euros/unidad.

A. J. Fernández

AJ. Fernandez New World Cameroon Churchill 7 x 48 C(20): 11,95 euros/unidad.

AJ. Fernandez San Lotano Requiem Gran Toro 6X60 C(20): 12,95 euros/unidad.

Gurkha

Gurkha Special Edition Beauty 25th Anniversary C(25): 40 euros/unidad.

Henri Wintermans

Half Corona (5): 1,72 euros/unidad.

La aurora

107 Nicaragua Robusto (20): 6,85 euros/unidad.

107 Nicaragua Toro (20): 7,65 euros/unidad.

115 Aniversario Robusto (20): 13 euros/unidad.

115 Aniversario Toro (20): 13,80 euros/unidad.

1495 15 Minutes Break Display (5): 3,05 euros/unidad.

1495 Sumo Short Robusto (25): 7 euros/unidad.

1985 Maduro Gran Toro (20): 6,75 euros/unidad.

1985 Maduro Robusto (20): 5,95 euros/unidad.

ADN Dominicano Gran Toro (20): 9,20 euros/unidad.

ADN Dominicano Robusto (20): 7,60 euros/unidad.

Cameroon 1903 Robusto (20): 5,85 euros/unidad.

Cameron 1903 Sublimes Tubos (20): 5,60 euros/unidad.

Cameroon Sumo Short Robusto Original (20): 5,60 euros/unidad.

Connecticut 1987 Robusto (20): 5,85 euros/unidad.

Corojo 1962 Robusto (20): 5,85 euros/unidad.

La Aurora 107 Connecticut 1987 Robusto (5): 5,85 euros/unidad.

La Aurora 107 Ecuador Belicoso (20): 8,00 euros/unidad.

La Aurora 107 Ecuador Gran Toro (20): 7,75 euros/unidad.

La Aurora 107 Ecuador Robusto (20): 6,50 euros/unidad.

La Aurora 107 Ecuador Sumo Short Robusto (20): 5,75 euros/unidad.

La Aurora 107 Ecuador Sumo Short Robusto (5): 5,75 euros/unidad.

La Aurora 107 Ecuador Toro (20): 7,35 euros/unidad.

La Aurora 107 Ecuador Zeppelin (20): 6,65 euros/unidad.

La Aurora 107 Nicaragua Belicoso (20): 7,95 euros/unidad.

La Aurora 107 Nicaragua Sumo Short Robusto (20): 6,25 euros/unidad.

La Aurora 107 Nicaragua Sumo Short Robusto (5): 6,35 euros/unidad.

La Aurora 107 Nicaragua Zeppelin (20): 7,00 euros/unidad.

La Aurora 107 USA Maduro Robusto (20): 6,56 euros/unidad.

La Aurora 107 Usa Maduro Sumo Short Robusto (5): 5,85 euros/unidad.

La Aurora 120 Aniversario Churchill (20): 10,20 euros/unidad.

La Aurora 120 Aniversario Robusto (20): 9,30 euros/unidad.

La Aurora 120 Aniversario Toro (20): 9,90 euros/unidad.

La Aurora 1495 Robusto GB (20): 7,75 euros/unidad.

La Aurora 1495 Sumo Toro GB (20): 8,40 euros/unidad.

La Aurora Cameroon 1903 Robusto (5): 5,85 euros/unidad.

La Aurora Corojo 1962 Robusto (5): 5,85 euros/unidad.

La Aurora Dominicana Robusto (10): 7,65 euros/unidad.

La Aurora Dominicana Short Robusto (10): 7,15 euros/unidad.

La Aurora Dominicana Toro (10): 8,10 euros/unidad.

La Aurora Escogidos Robusto (20): 7,60 euros/unidad.

La Aurora Escogidos Short Robusto (20): 7,30 euros/unidad.

La Aurora Escogidos Toro (20): 8,00 euros/unidad.

La Aurora Family Reserve Guillermo León Le (15): 18,20 euros/unidad.

La Aurora Hors D´age Toro 2022 (15): 16,70 euros/unidad.

La Aurora Maduro 1985 Robusto (5): 5,95 euros/unidad.

La flor dominicana

Air Bender Guerrero (20): 13,50 euros/unidad.

Air Bender Matatan (20): 13,50 euros/unidad.

Air Bender Poderoso (20): 9,95 euros/unidad.

Andalusian Bull (10): 31,90 euros/unidad.

Cameroon Cabinet n.º 3 (24): 10,50 euros/unidad.

Capítulo II (10): 19,50 euros/unidad.

Chapters I (10): 18,95 euros/unidad.

Chisel Selection (5): 16,25 euros/unidad.

Colorado Oscuro n.º 4 (50): 14,70 euros/unidad.

DL Digger Maduro (20): 18,60 euros/unidad.

DL-660 (20): 12,50 euros/unidad.

DL-660 Maduro (20): 12,50 euros/unidad.

Doble Ligero 600 Natural (20): 13,50 euros/unidad.

Doble Ligero 700 Natural (20): 14,90 euros/unidad.

Double Ligero Robusto Tubo (10): 15,95 euros/unidad.

Double Press Box (20): 15.00 euros/unidad.

Puedes consultar AQUÍ todos los nuevos precios del tabaco en España.