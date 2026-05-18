Indra activa la sucesión de De los Mozos y busca nuevo CEO como adelantó OKDIARIO

Indra ha activado oficialmente el relevo de José Vicente de los Mozos como consejero delegado, confirmando así el escenario adelantado por OKDIARIO hace semanas: el creciente poder ejecutivo de Ángel Simón y su papel central en la futura fusión con la familia Escribano. La compañía remitió este lunes una comunicación oficial a la CNMV en la que anuncia el inicio del proceso de selección de un nuevo CEO ante el «inminente vencimiento de mandato» de De los Mozos.

El movimiento supone un paso decisivo dentro de la reorganización interna que vive el grupo tecnológico y de Defensa desde la llegada de Ángel Simón al núcleo duro de poder de la compañía. Tal y como publicó OKDIARIO, el objetivo pasa por reforzar el control ejecutivo de Simón para dirigir personalmente la operación corporativa que debe culminar con la integración de EM&E, la empresa de los hermanos Ángel y Javier Escribano, dentro de Indra. Algo que aún tiene que cocerse, pero en cuya intención están las partes.

La comunicación remitida al mercado señala que la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo «ha puesto en marcha en el día de hoy un proceso de selección de un candidato a consejero delegado». La nota añade además que José Vicente de los Mozos «continuará ejerciendo sus funciones para facilitar el proceso de transición».

La operación que adelantó OKDIARIO

La decisión llega después de meses de tensiones internas dentro de Indra, marcados por las luchas de poder entre distintos bloques directivos y por la creciente influencia de Ángel Simón en áreas estratégicas del grupo. OKDIARIO ya adelantó que el plan de Moncloa y del entorno accionarial cercano a SEPI pasaba por reforzar el peso ejecutivo de Simón y apartar progresivamente a De los Mozos de la gestión diaria.

En paralelo, la compañía ha vivido una profunda reordenación interna, con movimientos que han afectado a históricos directivos del entorno de De los Mozos y de Manuel Escalante. La salida de áreas clave de tecnología, seguridad y estrategia del perímetro de determinados ejecutivos fue interpretada dentro de la empresa como el inicio de una purga interna para blindar el nuevo modelo de poder.

El relevo en la cúpula coincide además con el momento más delicado de la futura integración con EM&E, una operación estratégica que transformará el equilibrio accionarial de Indra y consolidará a la compañía como gran campeón nacional de defensa. El mercado interpreta que la presencia de Simón al frente de la ejecución permitirá a Moncloa tener un control más directo sobre la operación y sobre el nuevo mapa industrial del sector.

Junta clave el 30 de junio

La propia Indra confirma en su comunicación que la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas se celebrará previsiblemente el 30 de junio de 2026 en segunda convocatoria. Todo apunta a que esa cita servirá para culminar la nueva arquitectura de poder dentro del grupo.

Dentro del mercado ya se da por hecho que el verdadero centro de gravedad ejecutivo de Indra se desplazará hacia Ángel Simón y hacia el núcleo que pilotará la integración con los Escribano.

La operación tiene además una enorme carga política e industrial. Indra se ha convertido en una de las piezas estratégicas del Gobierno dentro del nuevo ciclo europeo de defensa, y la integración con EM&E es vista como el gran movimiento para construir un gigante nacional capaz de competir en los grandes programas militares europeos.