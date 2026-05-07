Ángel Simón planea tomar el control total de Indra en las próximas semanas, y lo hará sustituyendo al CEO, José Vicente de los Mozos, en el siguiente consejo de la compañía. Después retomará la fusión con Escribano Mechanical & Engineering, para lo que contará con un nuevo CEO (nombrado de manera temporal), y terminará por concluir la operación a finales de septiembre o principios de octubre. Esa es la hoja de ruta marcada desde Moncloa y con la que, según ha podido saber OKDIARIO, comulgan las partes implicadas. Todo, tras la salida de los Escribano del accionariado de Indra.

Tanto la SEPI como los fondos de inversión están de acuerdo en retomar la fusión con Escribano, sobre todo porque los hermanos ya no ostentarán, en ningún caso, una participación total superior al 20%. De hecho, eso sería teniendo en cuenta una valoración de la compañía superior a los 2.000 millones, que no será el caso.

Los distintos accionistas de la compañía han llegado a un acuerdo para seguir esta hoja de ruta, cada uno logrando su parte. Moncloa y la SEPI lograrán el control político de la compañía gracias a los poderes ejecutivos que tendrá Ángel Simón; SAPA ocupará ese puesto de CEO interino casi con total seguridad y los fondos, entre ellos Amber Capital, verán satisfecha su demanda de fusión con EM&E.

Eso sí, la valoración de EM&E quedará, finalmente, cerca de los 1.800 millones de euros, puesto que se utilizarán para valorar la compañía de los hermanos Escribano los informes independientes que los distintos consejeros ya habían solicitado en los últimos meses.

La salida de José Vicente de los Mozos

La salida del actual consejero delegado, José Vicente de los Mozos, es el trago más amargo de toda la negociación entre las partes, en tanto que es quien sale perdiendo en la partida. Ángel Simón llegó a Indra con la idea de tener mando en plaza y desde el principio dijo a sus allegados que no estaría mucho tiempo siendo un «presidente no ejecutivo». Ahora preside las comisiones de estrategia y ejecutiva, precisamente, pero tomará el control de Indra rechazando la ampliación del mandato propuesta por De los Mozos.

El equilibrio de poder que explicábamos antes permitirá a Ángel Simón convertirse en presidente ejecutivo, y el mismo equilibrio entre accionistas y consejeros hará que se vaya cumpliendo el resto de la hoja de ruta, hasta ver realizada la fusión con la compañía de los hermanos Escribano.

Poco a poco, pero las próximas tres semanas cada uno irá alcanzando su objetivo, y la fusión comenzará a tramitarse, esta vez de verdad, para verse culminada tras el verano.

Acuerdos en Indra frente a los rumores

La rumorología los últimos meses alrededor de Indra ha sido constante, marcando las luchas de poder que había en el seno de la compañía. El propio José Vicente de los Mozos venció en su pulso frente a Ángel Escribano, anterior presidente, y logró el visto bueno de Moncloa para continuar al frente, incluso dotándole de todo el poder ejecutivo de la empresa de Defensa.

Pero Simón llegó a Indra con la intención de tomar el control y, poco a poco, mediante acuerdos claros, está logrando esa posición. Las cesiones a los socios han sido claves para que todo se reencauce, e incluso los hermanos Escribano se han avenido a cumplir la hoja que marca ahora Moncloa.

Porque no deja de ser Moncloa la que impulsa a Ángel Simón, a quien considera afín tras lo ocurrido con el cambio de presidente en Telefónica (donde estuvo bien informado), que a la postre supuso su salida de Criteria y un fuerte desencuentro con su hasta entonces presidente, Isidro Fainé.