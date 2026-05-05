La guerra interna de Indra ha estallado este primer martes de mayo en el que podría ser uno de sus últimos episodios. Los hermanos Ángel y Javier Escribano han comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que se han deshecho del 14,3% que poseían hasta hoy mismo en la compañía a través de la entidad Advanced Engineering.

Alrededor del 11% era una posición contratada a través de un préstamo (collar) con JP Morgan, que conservará esa posición en la compañía de Defensa. El otro 3% quedaría en manos, según las fuentes consultadas, del grupo Amber que controla Joseph Oughourlian

Este movimiento llega tan solo unas semanas después de que Ángel Escribano presentara su dimisión como presidente de Indra. De este modo el vehículo inversor de Javier y Ángel Escribano en EM&E e Indra ha vendido al cierre de la sesión bursátil de este martes todo lo que todavía le unía a la tecnológica.

Una posición de 1.300 millones

En concreto, la posición, equivalente al 14,3% del capital (25,26 millones de acciones), está valorada a precios de mercado en torno a 1.320 millones de euros, según la cotización de Indra al cierre de la jornada.

Según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Escribano ya no figura como accionista relevante de Indra tras la desinversión realizada.

En dichos registros, EM&E figura ya entre los accionistas de Indra que han dejado de ser relevantes, al pasar de ostentar un 14,3% del capital de la compañía de tecnología y defensa a un 0,00%, algo que habría notificado al supervisor hoy mismo. Indra ha cerrado la sesión de este martes en 52,34 euros, con un alza cercana al 5%.

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