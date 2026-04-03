José Vicente de los Mozos, consejero delegado de Indra, ha lanzado un comunicado en el que tranquiliza a los accionistas de la compañía tras la dimisión de Ángel Escribano como presidente. El directivo ha asegurado que es momento de dar «un nuevo empujón» y ha agradecido a Escribano «por su liderazgo durante su presidencia». «Quería escribir unas líneas para transmitir tranquilidad y fuerza a toda la compañía, a nuestros clientes, proveedores y accionistas», ha comenzado De los Mozos la publicación que ha sido subida a la red social LinkedIn.

Para el consejero delegado de la empresa, «Indra Group está en su mejor momento», pues tiene «un plan estratégico» que se viene cumpliendo «desde hace años» y que, en estos momentos, ya se ha superado.

En ese sentido, De los Mozos ha querido resaltar que, pese a los cambios en el equipo directivo, la compañía sigue adelante con fuerza y decisión: «Ha llegado la hora, como ya hemos dicho, de darle un nuevo empujón». «Entramos en una etapa que está llena de retos interesantes y de grandes cosas que están por venir», ha asegurado.

Por otro lado, el profesional ha resaltado su implicación con el proyecto: «Como sabéis, tengo un absoluto compromiso con esta compañía y con todos los grandes profesionales que la hacen posible».

El futuro de Indra

Así, De los Mozos ha salido a tranquilizar a los accionistas de Indra, destacando el rumbo que está tomando la compañía, que cada vez se expande más: «¡Tenemos que continuar con energía e ilusión dando impulso a este gran grupo!».

Por último, el consejero delegado ha dado «las gracias a Ángel Escribano Ruiz por su liderazgo durante su presidencia» y «la bienvenida a Ángel Simón como nuevo presidente de Indra en esta nueva etapa».

Quiero aprovechar este momento para dar las gracias a Ángel Escribano Ruiz por su liderazgo durante su presidencia y quiero dar la bienvenida a Ángel Simón como nuevo presidente de Indra en esta nueva etapa.

Simón nació en Manresa en el año 1957 y es ingeniero de Caminos. Se incorporó al grupo Aguas de Barcelona (Agbar) en 1995, una empresa en la que ejerció numerosos cargos de responsabilidad hasta su nombramiento como presidente en 2010.

Igualmente, el ahora presidente de Indra ha sido vicepresidente ejecutivo de Suez, participada por Criteria desde 2014, entre los años 2013 y 2022, y gerente del Área Metropolitana de Barcelona de 1989 a 1995, cuando era alcalde Pasqual Maragall.

Por su parte, el que ya era consejero delegado, José Vicente de los Mozos, fue ratificado en el cargo y llevará las riendas de la empresa, según comunicó Indra a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la madrugada del jueves.