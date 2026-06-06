Mientras la inteligencia artificial sigue impulsando las valoraciones de las grandes tecnológicas, algunos de los principales gestores value españoles creen que el mercado está entrando en una fase de excesiva complacencia.

Tanto Juan Huerta de Soto de Cobas AM, como Javier Campos de Azvalor y Javier Ruiz de Horos AM evitan hablar abiertamente de burbuja, pero sí reconocen que observan señales que les recuerdan a otros episodios de euforia bursátil. Entre los motivos destaca el enorme consumo energético que exige el desarrollo de la IA.

Los planes de Elon Musk para desarrollar centros de datos en órbita resume la paradoja actual: «un señor va a sacar la mayor opa de la historia para poner centros de datos orbitando alrededor de la Tierra porque ha llegado a la conclusión de que en la Tierra no hay energía», ha señalado una de las gestoras.

Los gestores consideran que la expansión de la inteligencia artificial está chocando con limitaciones físicas que el mercado parece ignorar. Como señaló uno de ellos: «lo que va a hacer falta es mucha energía y van a hacer falta muchos centros de datos. La oportunidad está ahí».

Riesgos de burbuja en la IA

Más allá de la IA, los expertos mostraron preocupación por las elevadas valoraciones que presentan algunas compañías tecnológicas y por la creciente concentración de los índices estadounidenses.

«No sabemos si es una burbuja, pero es algo que se le parece mucho», llegó a afirmar uno de los gestores al analizar las cotizaciones de algunas empresas vinculadas a la inteligencia artificial.

En contraste con el entusiasmo que rodea al sector tecnológico, los inversores value siguen buscando oportunidades en negocios menos populares. La energía continúa siendo una de sus grandes apuestas ante lo que consideran un problema estructural de oferta.

Además, destacaron el atractivo de numerosas compañías industriales europeas y empresas de consumo que han quedado fuera del radar de muchos inversores.

La filosofía sigue siendo la misma que les ha acompañado durante décadas: evitar las modas y centrarse en el valor. Como resumió uno de los expertos, «cuando tú tienes un activo infravalorado, el tiempo juega a tu favor».

El mensaje final fue claro: mientras buena parte del mercado persigue las grandes historias de crecimiento ligadas a la inteligencia artificial, ellos prefieren seguir buscando compañías sólidas, con generación de caja y margen de seguridad. En su opinión, las mayores oportunidades suelen aparecer precisamente donde nadie está mirando.

Value según los analistas

Según los analistas de XTB el gap entre crecimiento y valor se mantiene, aunque con una divergencia más moderada que en el tramo inicial del año.

En lo que va de 2026, el MSCI Growth registra un comportamiento ligeramente negativo mientras que el MSCI Value se mantiene en terreno positivo lo que refleja una rotación todavía incipiente pero consistente hacia estrategias value.

Este diferencial sigue apoyándose en un entorno macro caracterizado por tipos de interés elevados durante más tiempo, inflación aún sensible a shocks energéticos y persistencia de riesgos geopolíticos en Oriente Medio, factores que favorecen sectores cíclicos y ligados a activos tangibles frente a los flujos de caja más descontados del crecimiento.

Al mismo tiempo, la mayor dispersión dentro del sector tecnológico, impulsada por la inteligencia artificial, está reduciendo la estabilidad relativa del growth, mientras que el entorno financiero y regulatorio continúa ofreciendo soporte a bancos y sectores value tradicionales.