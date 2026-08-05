Naturhouse consolida su expansión internacional con su implantación directa en Suiza

Naturhouse, compañía cotizada especializada en el sector de la dietética y la reeducación alimentaria, ha anunciado el lanzamiento de su modelo de implantación directa en Suiza.

Tras haber introducido previamente la marca en el país alpino, la empresa da un paso estratégico al estructurar su operativa mediante filial directa, enfocado a acelerar el ritmo de aperturas y maximizar la rentabilidad en uno de los mercados más competitivos y atractivos de Europa.

Esta decisión se enmarca dentro del plan estratégico de la compañía para afianzar su presencia en mercados internacionales maduros de alto valor añadido. Al asumir la gestión directa, Naturhouse coordinará de primera mano tanto el despliegue de sus establecimientos propios como la expansión de su red de franquicias, garantizando la máxima calidad en el servicio y adaptando su oferta a los hábitos de consumo locales.

Un mercado de alto potencial

El desembarco directo en el mercado helvético responde a las características de la demanda y estructura del país:

-Alto poder adquisitivo: Suiza ostenta uno de los ingresos medios per cápita más elevados del mundo, lo que se traduce en una alta disposición al gasto en productos dietéticos, suplementos nutricionales y servicios de salud preventiva.

-Cultura de salud y cuidado personal: El consumidor suizo prioriza de manera activa el cuidado personal, el envejecimiento activo y la nutrición equilibrada, valores que encajan de forma directa con el Método Naturhouse.

-Posicionamiento estratégico plurinacional: La diversidad lingüística del país (zonas germanófona, francófona e italófona) permite a Naturhouse apalancar el éxito de su modelo en mercados vecinos como Francia e Italia, facilitando una rápida penetración comercial.

El modelo diferencial de la compañía -que combina el asesoramiento gratuito e individualizado por parte de dietistas capacitados con la venta en exclusiva de complementos alimenticios de origen natural- ofrece una ventaja competitiva diferencial frente a la oferta tradicional del mercado suizo.