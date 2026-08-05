Latam Airlines obtuvo un beneficio neto atribuido ajustado de 807,2 millones de dólares (699,4 millones de euros) durante el primer semestre, lo que supone un avance del 10,8% respecto de lo contabilizado doce meses antes.

Según las cuentas presentadas este miércoles, el ajuste se debe a ganancias y pérdidas varias, compensaciones recogidas en un plan corporativo de incentivos y efectos cambiarios. De no tenerse en cuenta, los beneficios habrían sido de 701,2 millones de dólares (607,6 millones de euros).

La facturación ascendió a 8.333 millones de dólares (7.220 millones de euros), un 24,6% más. El transporte de pasajeros brindó 7.275 millones de dólares (6.303 millones de euros) y el de mercancías 929,4 millones de dólares (805,3 millones de euros), un 26,1% y un 12,8% más, respectivamente. Se anotaron otro tipo de ingresos por 129,2 millones de dólares (111,9 millones de euros).

Al mismo tiempo, Latam Airlines incurrió en un sumatorio de gastos operativos de 7.284 millones de dólares (6.311 millones de euros), equivalentes a un aumento interanual del 27,9%.

La multinacional chilena se anotó un resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado de 2.028 millones de dólares (1.757 millones de euros), un 11,9% más, y una deuda neta total de 6.374 millones de dólares (5.523 millones de euros) a día 30 de junio, un 7,3% más que al concluir diciembre de 2025.

Un 41% menos de beneficio

En lo referido exclusivamente al segundo trimestre, la compañía aérea registró unos beneficios netos atribuidos ajustados de 166,2 millones de dólares (144 millones de euros), un 41,2% menos, y una cifra de negocio de 4.183 millones de dólares (3.624 millones de euros), un 27,6% más.

«Los resultados del segundo trimestre demuestran la solidez estructural del grupo, así como la propuesta de valor para los clientes y su capacidad para desenvolverse en un entorno volátil e incierto», ha afirmado el director financiero de Latam Airlines, Ricardo Bottas.

«El modelo de negocio diversificado de Latam, que cuenta con ingresos del segmento prémium, negocios integrados de carga y fidelización y solidez financiera, proporcionó la base para mantener la rentabilidad incluso durante un trimestre estacionalmente más débil y bajo presiones sin precedentes sobre los precios del combustible», ha añadido.

En este sentido, el encarecimiento del keroseno por la guerra de Irán ha disparado la factura semestral por dicho concepto en un 93,1%, hasta los 1.712 millones de dólares (1.483 millones de euros).

Recompra del 5% del capital

La aerolínea ha modificado al alza sus previsiones y augura que el Ebitda ajustado cierre 2026 en un rango de 4.100 a 4.400 millones de dólares (3.552 a 3.812 millones de euros), por encima de los 3.800 y 4.200 millones de dólares (3.292 y 3.639 millones de euros) de las estimaciones de mayo.

El coste del combustible será en el tercer trimestre de 147 dólares (127,4 euros) por barril y de 130 dólares (112,6 euros) en el cuarto, inferiores a los respectivos 170 y 150 dólares (147,3 y 130 euros) pronosticados hace tres meses. Aun así, seguirá siendo mucho más caro que la media de 90 dólares (78 euros) proyectada en diciembre de 2025, antes del inicio del conflicto.

De su lado, Latam Airlines ha recordado que la junta de accionistas del 3 de agosto aprobó un nuevo programa de recompra de acciones para la adquisición de hasta el 5% de los títulos en circulación por un máximo de cinco años.

A precios actuales de mercado, ese porcentaje equivale a un importe aproximado de 750 millones de dólares (unos 650 millones de euros), aunque el desembolso final dependerá de la cotización de la acción y del número de títulos que finalmente recompre la compañía.