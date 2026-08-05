Madrid aporta cuatro veces más que Cataluña para los servicios sociales del resto de comunidades

La Comunidad de Madrid aportó cuatro veces más que Cataluña al Fondo de Garantía, que se utiliza para igualar los servicios públicos en las regiones, como la sanidad o la educación, mientras el Gobierno sigue adelante con las negociaciones para dar más privilegios fiscales a la región gobernada por Salvador Illa. Según los datos de Hacienda, en 2024 la comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso aportó al fondo para servicios públicos de las regiones 6.366 millones de euros, frente a los 1.693 millones de Cataluña.

Como se ve en el gráfico del informe publicado este miércoles por Fedea, la Comunidad de Madrid realiza una transferencia de garantía de 6.366 millones de euros, casi cuatro veces más que Cataluña. Además de los dos grandes motores económicos de España, sólo Baleares aporta fondos también para la equiparación de los servicios sociales en las regiones: 341 millones.

Madrid, Cataluña y Baleares repiten un año más como las únicas tres regiones del régimen fiscal común -no están País Vasco ni Navarra- que aportan fondos al resto de comunidades autónomas. Pero en comparación con 2023, la región gobernada ahora por Ayuso incrementa su aportación a mayor ritmo que Cataluña.

Madrid aportó en 2023 un total de 5.747 millones de euros, cifra que ha aumentado al año siguiente en 619 millones. Cataluña aportó en 2023 la cantidad de 1.607 millones, y este año ha subido en 86 millones.

En 2018, año que Pedro Sánchez llegó al Gobierno tras la moción de censura a Mariano Rajoy que apoyó el PNV, la Comunidad de Madrid aportó a este Fondo de Garantía 4.039 millones. La aportación ha aumentado por tanto en más de 2.300 millones.

Por su parte Cataluña aportó en 2018, gobernada en ese momento por los independentistas, 1.518 millones de euros. Seis años después ha subido en 175 millones.

Comparando cómo ha evolucionado la aportación de cada región aún más atrás en el tiempo, la diferencia entre Madrid y Cataluña es aún mayor. En 2011, último año de José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno, Madrid aportó 2.793 millones, por lo que el incremento de la aportación de la región madrileña supera los 3.500 millones.

Mientras, Cataluña sumó a este fondo en 2011 un total de 1.019 millones de euros, por lo que la diferencia con lo aportado en 2024 es de poco más de 650 millones.

Mientras la solidaridad de Cataluña con el resto de España cae en términos de Fondo de Garantía, el Gobierno actual sigue adelante con la condonación de parte de la deuda de Cataluña con la Administración central y con los planes para ceder una mayor parte de los impuestos comunes a la Generalitat.

En el pacto que firmaron el PSOE y ERC sobre las cesiones fiscales del Gobierno a la Generalitat, los independentistas -apoyados por Illa- incluyeron una cláusula de solidaridad, por la que la aportación de Cataluña a la solidaridad con el resto de España -que se calcularía bilateralmente- se anularía si alguna comunidad autónoma bajaba impuestos.

Una medida que iba dirigida directamente a Ayuso y otras regiones del PP que llevan bajando impuestos muchos años. De momento, las comunidades autónomas gobernadas por el PP no van a aceptar la condonación de la deuda otorgada a Cataluña y ofrecida al resto. Tampoco aceptan el plan de financiación propuesto por Hacienda que cede más impuestos a todas las regiones tras haberlo pactado antes con Cataluña.