Tellado acusa al Gobierno de «denegar el auxilio» a Ceuta pese a ser alertado 3 días antes de la invasión

Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular (PP), ha afirmado este miércoles que la Audiencia Nacional dilucidará «las responsabilidades judiciales y penales» sobre la invasión de Ceuta después de la reclamación a la Guardia Civil sobre si recibió alguna alerta previa de la entrada masiva de inmigrantes ilegales. Además, el dirigente ha considerado que el Gobierno de Pedro Sánchez incurrió en «denegación de auxilio» a la ciudad autónoma pese a ser alertado tres días antes, y culpa al Ejecutivo de la muerte de alrededor de 150 personas.

En una comparecencia desde San Sebastián, Tellado ha asegurado que ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni sus ministros de Interior, Asuntos Exteriores y Defensa, «movieron un dedo para reforzar la frontera española, para proteger a los ceutíes y para blindar la integridad territorial del país». Por ello, el secretario general del PP asegura que se trata de algo «imperdonable» y que es motivo «de dimisión y de convocar elecciones».

El nº2 del PP se ha referido también a «la ocupación» e «invasión» de Ceuta, de la que es responsable, a su juicio, el Gobierno de Sánchez, que «abandonó a los ceutíes», pese a conocer que «había una marea humana que iba a invadir la ciudad y que la invadió». Además, Tellado ha afirmado que «la indolencia» inhabilita a Pedro Sánchez para seguir siendo presidente, y también ha culpado del «asalto» a Fernando Grande-Marlaska, a José Manuel Albares y Margarita Robles. «Es un Gobierno de pesadilla al que pronto pondremos fin porque es nuestra responsabilidad», ha aseverado.

«Es evidente que ha habido una denegación de auxilio a una comunidad autónoma», ha valorado al respecto de la investigación de la Audiencia Nacional y la petición de la jueza María Tardón a la Guardia Civil de información sobre si recibió algún aviso previo de que se iba a producir una llegada masiva de inmigrantes a Ceuta antes del pasado 30 de julio. «El Gobierno de España dejó solos a 85.000 ceutíes, a 85.000 españoles», ha añadido, responsabilizando al Ejecutivo central de la muerte de 150 personas.

«Nosotros estamos aquí para exigirle responsabilidades políticas al Gobierno del desaparecido Pedro Sánchez, al Gobierno del presidente de la tumbona, al Gobierno del Spotify, al Gobierno del presidente indolente», ha dicho Tellado este miércoles, incidiendo en la «negligencia» de un Ejecutivo que, a su juicio, «está acabado».

«El Gobierno de España sabía lo que iba a pasar y no hicieron nada. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta pidió ayuda y el Gobierno de España le dejó solo, abandonado a su suerte. Margarita Robles pudo desplegar al Ejército antes de la invasión para tratar de impedirla, para repelerla o incluso para disuadirla, y sin embargo, no lo hizo, porque la pájara, como le llamaba Pedro Sánchez, hizo dejación clara de funciones. Desplegó el ejército doce horas después de la invasión», ha completado.