Ferran Torres, héroe de España en el Mundial, será imagen de la Comunidad Valenciana en todo el planeta

El futbolista valenciano Ferran Torres, autor del gol que ha dado a España su segundo título mundial de fútbol, se convertirá este viernes en embajador e imagen de la Comunidad Valenciana en todo el planeta. Ferran Torres será recibido a las 12:00 horas por el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca. En ese encuentro, se plasmará la firma del acuerdo, que se ha venido gestando entre el Consell y el futbolista en las últimas semanas.

El acuerdo que rubricarán Pérez Llorca y Ferran Torres tiene por objeto proyectar e impulsar la imagen de la Comunidad Valenciana tanto en España como en el extranjero, a través del desarrollo de un conjunto de acciones de promoción institucional, difusión de la Comunidad Valenciana y puesta en valor de los atractivos culturales, deportivos, sociales y territoriales.

La decisión de que Ferran Torres se convierta en imagen y embajador de la Comunidad Valenciana en todo el mundo obedece a que representa el talento deportivo de la Comunidad Valenciana. Pero, también, se han valorado otra serie de cuestiones. En concreto, que es natural de Foyos, un municipio ubicado en la Huerta Norte, en Valencia; que tras la DANA fue uno de los voluntarios anónimos que prestaron servicio en la zona cero y que ayudaron a la reconstrucción retirando barro con pala; que es valencianoparlante y que tras la final del Mundial festejó el triunfo de España con la Real Señera Valenciana atada a su cintura, entre otras cuestiones.

Además, también se ha valorado que personifica una serie de valores, como el triunfo del trabajo constante, el esfuerzo, la humildad, la resiliencia y un profundo orgullo por sus raíces. Valores que, al entender de la Generalitat Valenciana, hacen del deporte una de las grandes señas de la Comunidad Valenciana y contribuyen a proyectar un territorio dinámico, abierto y hospitalario.

Por lo que respecta al otro valenciano que ha sido campeón del mundo con la selección española de fútbol este mismo verano, Alejandro Grimaldo, natural de Pobla de Vallbona, también en Valencia, fuentes de la Generalitat Valenciana han confirmado que tendrá también su recepción y homenaje. Pero, ahora, se encuentra de pretemporada con su actual club, el Atlético de Madrid. Y será más adelante.

No es la primera vez desde la conquista del título mundial que Ferran Torres, conocido entre los aficionados como el Tiburón, recibe el reconocimiento de instituciones y entidades en la Comunidad Valenciana. El pasado julio, el Oceanogràfic puso su nombre a uno de sus tiburones verdes. Además, su pueblo natal, Foyos, lo homenajeará en la tarde de este mismo viernes, el mismo día en que se convertirá oficialmente en embajador e imagen de la Comunidad Valenciana en todo el planeta.