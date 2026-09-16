Un diputado de Compromís pide abolir la Audiencia Nacional y la acusa de «golpe de Estado»

Gravísimo ataque de un diputado nacional de Compromís a la Audiencia Nacional. Alberto Ibáñez ha acusado este miércoles a la citada Audiencia Nacional de «golpe de Estado» por la decisión de esa instancia judicial de paralizar el campamento para los inmigrantes que llegaron a Ceuta procedentes de Marruecos con la invasión en el puerto de esa ciudad. El diputado nacional de Compromís ha manifestado en ese mismo tuit que «hay que abolir la Audiencia Nacional».

Alberto Ibáñez se ha expresado así a través de una publicación en su perfil de la red social X. El diputado autor del citado tuit procede de Iniciativa del Poble Valenciá (Iniciativa del Pueblo Valenciano), uno de los tres partidos que conforman la coalición nacionalista Compromís, y que históricamente ha liderado la procesada Mónica Oltra.

Ibáñez formó parte de la candidatura al congreso de Compromís por la cuota de Iniciativa, el partido de Mónica Oltra, como se ha dicho, y es actualmente portavoz adjunto del Grupo Plurinacional de Sumar en la Cámara Baja. Por lo que sus manifestaciones afectan también directamente a la formación. que lidera la ministra Yolanda Díaz.

En respuesta al mensaje de Alberto Ibáñez, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha escrito un tuit en otra publicación en esa misma red en la que ha manifestado, en referencia directa al ataque del diputado nacional de Compromís a la Audiencia Nacional, que «alguien que pretende atacar a los jueces y cuestionar las instituciones judiciales no puede representar a nadie en una democracia».

Además, Pérez Llorca ha reclamado directamente la dimisión de Alberto Ibáñez: «Debe marcharse y dimitir de inmediato». Por ello, ha emplazado al líder de Compromís, Joan Baldoví, «a condenarlo sin matices, pedir perdón y exigir responsabilidades».

La reacción de Pérez Llorca no ha sido la única de las filas del PP. Su portavoz en las Cortes Valencianas, Fernando Pastor, ha señalado que Compromís «vuelve a ser la izquierda radical: piden un golpe de Estado por una actuación judicial».

El portavoz popular ha calificado de «inadmisible» que un representante público «cuestione de esta manera las decisiones de los jueces». En este sentido, Fernando Pastor ha manifestado que «se preocupan más por defender a quienes protagonizaron la entrada masiva en Ceuta que por defender a los españoles».