El Arsenal renueva a Arteta hasta 2030: «Queremos crear una era ganadora»

El Arsenal ha anunciado en la mañana de este miércoles la renovación de Mikel Arteta como técnico gunner hasta junio de 2030. El técnico español, que ya fue jugador del club londinense, lleva como entrenador en el Emirates desde el año 2019 y ahora alarga su contrato cuatro años más, como mínimo. El año pasado logró ganar la Premier League después de 22 años y llegó hasta la final de la Champions, donde cayó en la tanda de penaltis contra el PSG de Luis Enrique.

El Arsenal ha explicado que esta renovación «refleja nuestra convicción compartida de que el progreso que hemos logrado y el éxito de la temporada pasada marcan el comienzo de un período especial en nuestra historia».

Mikel Arteta entró en la historia del Arsenal el curso pasado tras convertirse en el séptimo entrenador campeón de su historia. «Juntos, seguimos centrados en consolidar ese éxito, competir por los trofeos más importantes de forma sostenible y continuar fortaleciendo el profundo vínculo entre el club y nuestros seguidores», explica la entidad londinense.

En el Arsenal, todos están encantados con Mikel, y esta renovación es una gran prueba de ello. «Ha sido un viaje increíble hasta ahora y estamos entusiasmados con lo que nos depara el futuro en esta relación tan especial. La temporada pasada fue un momento inolvidable en la historia del Arsenal, un momento en el que creamos recuerdos que durarán toda la vida. Estamos decididos a crear muchos más en los próximos años. Tenemos un vínculo muy especial con Mikel. Estamos muy orgullosos de todo lo que hemos logrado desde que regresó al club en 2019. Tiene un profundo conocimiento de los valores del Arsenal y los lleva en el corazón. Sabe lo que este club significa para todos los que están vinculados a él y está comprometido a seguir construyendo sobre todo lo que hemos logrado juntos», señalaron los copresidentes Stan y Josh Kroenke.

También valoró esta renovación Richard Garlick, director ejecutivo: «Este es un momento importante en la historia del Arsenal Football Club. Queremos crear una era ganadora junto a Mikel. Seguiremos trabajando duro juntos para alcanzar nuestras ambiciones a largo plazo para el club y nuestros aficionados».

Arteta ya es una leyenda en el norte de Londres

Mikel Arteta también hizo declaraciones a los medios del club tras firmar este nuevo contrato que le vincula con el Arsenal hasta 2030: «Es un privilegio comprometer mi futuro con el club y seguir trabajando con personas excepcionales que desean lo mejor para el Arsenal. Este club es único, por su carácter y la sensación que transmite, y me siento muy afortunado de que nuestro camino juntos continúe».

«Ya hemos forjado un vínculo especial y creado recuerdos que durarán toda la vida, y lo más emocionante es que esto es solo el comienzo de lo que podemos lograr juntos. Estoy sumamente agradecido a Stan y Josh por su confianza y apoyo, y me siento honrado de liderar este club durante un período tan especial en sus 140 años de historia», añade el técnico español.