Arteta no se esconde: «Hace años que imaginé a Odegaard levantando la Champions, lo daremos todo»

Convergen Atlético y Arsenal, dos equipos de idiosincrasia similar, en la pelea por un puesto en la final de la Champions. Dos clubes a los que el fútbol les ha dado más cruces que caras, solo a uno le sonreirá la moneda. Son las séptimas semifinales para el Atlético; cuartas para el Arsenal. Terceras para Simeone; segundas para Arteta. Tres finales alcanzaron los rojiblancos; una los gunners. Solo uno reirá cuando acabe el partido de este martes en el Emirates.

«El hecho de estar en semifinales significa que estamos preparados para alcanzar la final. Sabemos el partido que vamos a hacer, estamos preparados. Necesitaremos mucha calidad. Me imagino a Odegaard levantando la Champions. Lo hice hace muchos años, hicimos una promesa para ganar títulos importantes. Hemos trabajado duro y con determinación para conseguirlo. Tenemos que dar el siguiente paso», inició Arteta.

El español recupera para la causa a Havertz y Odegaard, ausentes en el partido de ida. «Ambos estarán disponibles. Necesitamos la posibilidad de hacer diferentes partidos, así que es una buena noticia. Tengo muchas ganas de que llegue el partido. Hemos hecho mucho trabajo como equipo para volver a una final de Champions después de 20 años. Tenemos mucha ilusión, es difícil expresarlo con palabras. Vamos a darlo todo», dijo Arteta.

El técnico español recalcó la confianza que le inspiran sus jugadores. «Necesitamos a jugadores con gran nivel mental. Lo veo todos los días, los jugadores me dan razón para creer en cualquier contexto y ante cualquier rival. Hay que demostrarlo. Ganar fue una gran preparación. Hemos maximizado nuestra energía y estamos listos para el partido. Esta noche dormiré bien, no va a cambiar nada», explicó.

Ni Atlético ni Arsenal ha ganado nunca una Champions. «Demuestra lo difícil que es llegar a esta situación. Lo vemos todos los días. Tiene gran mérito para los dos equipos el hecho de llegar hasta aquí. No hemos hecho nada sobre el partido contra el Atlético porque nos tuvimos que centrar en el Fulham. Nos dejó buen sabor y tenemos que usar este impulso para mañana. Tengo muchas ganas de vivir el partido de mañana y generar algo especial para alcanzar la final de la Champions», explicó Arteta.

El técnico no se fía del Atlético. «De la manera que compiten y el deseo que tienen de ganar… Es para confiar en ellos. Me viene por lo que veo y siento. Estamos preparados para jugar mañana, competir y ganar. No puedo controlar que esté Julián o no como titular, así que no me condiciona. Nos adaptaremos a ello y trataremos de llevar el partido donde más podemos hacer daño. Tienen capacidad para hacer las cosas muy bien. A ver quién es mejor».