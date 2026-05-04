Griezmann: «No dudé acabar la temporada, mi idea era seguir para hacer algo increíble y estamos a un paso»

Antoine Griezmann se personó en el auditorio del Emirates Stadium sonriente, con la tranquilidad que ha encontrado durante su evolución como futbolista. De últimas veces va cada gesto que hace. Sus últimos entrenamientos, últimos partidos, últimos goles… La de este lunes podría ser su última rueda de prensa previa a un partido de Champions League si no consigue su equipo sellar el billete a Budapest. Enfrente, el Arsenal, en su estadio y en la vuelta de semifinales.

«Tengo muchas ganas de que sea mañana. Tengo mucha ilusión, va a ser un partido muy bonito de jugar y de vivirlo. Ojalá podamos mantener la actitud y la presión de juego que hicimos en la segunda parte en el Metropolitano», apuntó el jugador del Atlético sobre el partido de este miércoles.

El francés señaló cómo vive las horas previas a un partido de estas características: «Da igual si meto gol o no, pero prefiero pasar. Estoy calmado y tranquilo, antes los vivía con mucho estrés, ahora tengo más tranquilidad porque sé lo que puedo hacer. Me enfoco solo en eso. Los partidos de Champions siempre son diferentes y bonitos. Los quería jugar desde niño. No soy tanto de hablar con los jóvenes, sino de dar ejemplo. En el partido les intento ayudar en todo lo que puedo. Koke es más de tranquilizar con la palabra».

Se pronunció sobre su futuro, dejando claro que nunca valoró dejar el club antes de que terminara la temporada: «Siempre fui claro, mi idea era seguir aquí porque sentía que se podía hacer algo increíble. No lo dudé. Estamos a un paso de jugar otra final de Champions, que sería algo histórico. El equipo lo sabe. Tengo mucha confianza para mañana. Visualizo el partido de mañana y lo que va a necesitar mi equipo. No soy mucho de pensar en el partido. Tengo que estar fresco mentalmente y de piernas también».

También habló de Álex Baena, que esta temporada aún no ha mostrado la mejor versión, la que le valió para fichar por el conjunto rojiblanco: «El estilo de juego es parecido. En Villarreal jugó más por fuera y en el Atlético tiene que hacerlo por dentro. Sabe lo que cuesta, más a jugadores como nosotros. Entre el Cholo, los compañeros, la afición y él van a encontrar la respuesta para que brille».

Sobre el choque y la última final que jugó, Griezmann apuntó que «aquella final fue muy diferente». «Llegaba a los partidos con mucho estrés. No sabía cuándo parar y cuando hacer la pausa. Ahora soy más jugador en eso, más completo. Lo afronto con más ganas y con más alegría. Son momentos que crees que van a volver y no vuelven. Tengo muchas ganas de mañana. Lo voy a disfrutar. Jugar las semifinales de Champions no es para cualquiera», finalizó.