Odegaard no se fía del Atlético: «Admiro mucho a Griezmann, pero tendremos que contenerle»

Martin Odeggard, capitán del Arsenal, ha analizado en rueda de prensa el partido de ida de Champions ante el Atlético. El noruego no ha tenido una temporada sencilla con las lesiones y las últimas semanas no han sido fáciles para el conjunto londinense. Sin embargo, el centrocampista se mantuvo cauto con Simeone confirmando que los ingleses tienen la misma ambición para cerrar un año histórico ganando Premier y Copa de Europa.

«Es la mejor parte de la temporada porque nosotros estamos muy ilusionados y con muchas ganas. Sabemos lo que nos jugamos mañana y tenemos que usar lo que hemos vivido estas últimas semanas para mejorar». Un curso en el que Odegaard ha encadenado varias lesiones que le han impedido tener continuidad con Mikel Arteta: «Ha sido muy frustrante. Me gusta estar en el campo y jugar, pero cuando estaba lesionado, intentaba ayudar en todo lo que podía desde fuera. Es la parte más complicada. Nos afecta porque no podemos estar en el campo», admitió.

Aunque también están en plena pelea con el Manchester City para ganar la Premier. Dos competiciones que buscan ganar: «Jugamos en la liga más difícil del mundo. Desde que era niño soñaba con jugar estas competiciones. Estamos en el mejor momento de la temporada». El Arsenal encadenó varias derrotas estas semanas, sembrando preocupación sobre su actuación ante el Atlético: «Los fallos siempre están ahí, pero lo importante es ganar. Hay que vivir con eso. Ahora estamos muy bien y en eso nos centramos. Es imposible no leer críticas y por eso hay que ser fuertes mentalmente. No podemos controlar lo que piensa la gente», dijo.

«Sabemos que podemos hacer historia y queremos hacerla. Estamos trabajando para conseguirlo. Queremos ganarlo todo, queremos ganar mañana y después concentrarnos en el siguiente partido». Sobre los peligros del Atlético, Odegaard incidió en el cambio que ha visto entre su etapa cuando jugaba en el Real Madrid y la actual: «Es un gran equipo. Son muy fuertes y tienen un entrenador que lleva muchos años allí. Tiene un gran estadio y grandes aficionados. Será sin duda una batalla muy dura. Siempre han sido muy competitivos y luchan por los títulos. Ahora quizás juegan de más formas que antes», explicó.

También habló de nombres propios como Griezmann y Sorloth: «Es un gran jugador (Griezmann), le admiro mucho, pero necesitamos controlarlo mañana. Ha marcado muchos goles (Sorloth), intentaremos también pararle». Por último, Odegaard quiso lanzar un mensaje a la afición del Arsenal: «Somos más fuertes. Tenemos nuevos jugadores y más experiencia. Siento que somos mejores que el año pasado. Estamos muy confiados, prepararnos para mañana y ganar. Intentaré crear ocasiones para meter goles. Estoy feliz de volver al campo», zanjó.