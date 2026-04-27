El ‘Negreira’ holandés Makkelie pitará el Atlético-Arsenal: su historial de préstamos y ascensos oscuros

El árbitro Danny Makkelie, designado para dirigir el partido de este miércoles entre Atlético y Arsenal en la ida de semis de Champions, esconde un oscuro pasado en Países Bajos que hace recordar la investigación abierta en España sobre el caso ‘Negreira’. Un historial oscuro de préstamos, ascensos y extorsiones dentro del colectivo arbitral de su país, del que ha salido ileso hasta tal punto de seguir contando con la confianza de la UEFA para arbitrar un partido de tal importancia.

Un préstamo polémico y filtraciones a la prensa

Se abrió una investigación contra Makkelie en diciembre de 2017, cuando el colegiado fue sancionado por la Federación Holandesa por haber solicitado un alto préstamo de dinero a Jaap Uilenberg, ex presidente de árbitros de su país. El concepto del préstamo era para la reforma de una nueva vivienda que había comprado meses antes. Un escándalo que provocó que estuviese apartado de arbitrar durante varias semanas.

«La investigación demostró que fue un préstamo a corto plazo y sin riesgo, que se devolvió en dos meses. Aunque no hubo indicios de delito alguno, es evidente que la impresión de una relación de favoritismo es sumamente indeseable en este caso. La Federación valora enormemente la integridad de ambas partes, pero se han tenido que tomar medidas disciplinarias contra Makkelie. A partir de ahora, endureceremos el código de conducta en este sentido».

Un castigo ante el que Makkelie reaccionó con disconformidad después del trato de favor entre el estamento arbitral: «La sanción que me han impuesto es injustificada. Me pregunto ‘¿cuál es el problema?’», reaccionó. Sin embargo, el holandés tampoco ha destacado por ser un buen compañero entre los colegiados de su país. En muchos casos se le ha acusado de criticar decisiones de otros árbitros a periodistas. Otro escándalo a raíz de la filtración en un programa en directo de uno de ellos a través de un SMS.

En un partido entre el NEC y el Helmond Sport, el árbitro Pol van Boekel anuló un penalti tras pitar una mano previa de un defensor del club de Brabante. El gol fue anulado y el tiro libre desde fuera del área no tuvo consecuencias. Durante un debate en Fox Sports, el periodista Kraay Jr. confesó que durante el descanso de aquel partido, recibió un mensaje de texto del árbitro Makkelie, quien estaba viendo el partido en su casa: «Van Boekel se equivocó», resumía el mensaje. Hans Kraay se lo leyó al presentador Pascal Kamperman, pero se le escapó la última parte del mensaje: «Estoy leyendo ahora ‘no quiero que me nombren…’».

Su homosexualidad y lío de Arabia Saudí

Otro de los capítulos que también marcó su trayectoria fue el lío por su orientación sexual y Arabia Saudí. Hace un par de años, se filtró que Danny Makkelie era homosexual y eso le traía problemas por arbitrar partidos con regularidad en Oriente Medio, desde Arabia Saudí hasta Dubái.

«Me parece reprobable que arbitre en Arabia Saudí. Makkelie es homosexual. No lo hace público, pero si uno sabe lo que les espera a los homosexuales en Arabia Saudí, no entiendo por qué haría algo así. He hablado con él a menudo, aunque no sabía que arbitraba en Arabia Saudí», confesó el periodista Hugo Borst.

«No deberías hacer eso, no puedes hacerlo. Le resulta desagradable que se hable de su orientación sexual, porque sospecha que tendrá consecuencias para sus nombramientos en la FIFA. Me pregunto por qué, porque seguramente lo saben. Se ha dicho y escrito por ahí. Pero hay que tener principios, ¿no? Si tus compañeros lo están pasando realmente mal en el país donde te ganas la vida… me parece bastante decepcionante», concluyó el analista.

Extorsión a otros árbitros para ascender

Danny Makkelie también sembró disparidad de opiniones dentro del colectivo arbitral de su país para buscar ascensos a costa de dañar la imagen de sus propios compañeros. Uno de los que salió a confesar sus oscuros planes fue Serdar Gözübüyük, un árbitro holandés de origen turco, que era su rival para ganar peso en su federación.

Llamó a Hacienda para poner en duda por qué Serdar podía tener comprada una casa de lujo con piscina con el sueldo de un árbitro normal. Aunque más tarde se justificó que la casa era de su mujer, que tenía mucho éxito en sus negocios. Incluso presionó al jefe de árbitros para quitarle de los partidos grandes de la liga holandesa. Dos casos que terminaron con el turco demandándole por difamaciones hacia su persona.

Después de verle como una amenaza y su mayor competidor, al igual que Bas Nijhuis, provocó que Makkelie iniciara una campaña desde dentro. Conocido como el ‘Equipo Makkelie’, en la Champions de 2020, dirigió tres partidos como principal y Nijhuis en el AVA. Sin embargo, cuando Makkelie fue designado para los cuartos de final del Liverpool-Atlético, se llevó en su lugar a Kevin Blom y apartó a Nijhuis.

«Él lo obligó a irse. En el extranjero, es el gran espectáculo de Makkelie. Quiere decidir el calendario por sí solo, cree que todos deberían usar la misma equipación… A Bas no le interesa nada de eso. Al parecer, la Federación les dijo a ambos árbitros que debían resolver el desacuerdo», confesó el periodista Drissen después de entrevistar a ambos colegiados afectados. Incluso confesó que Makkelie le envió un mensaje intimidante a Nijhuis por WhatsApp «Makkelie le escribió a Nijhuis: ‘Si siguen hablando así de mí en VI, te vas. Si es que eres un tipo peligroso, claro’».