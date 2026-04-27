Horario del PSG - Bayern de Múnich: cuándo se juega la semifinal de la Champions League y cómo ver por TV en directo y en vivo online.

El PSG y el Bayern de Múnich van a protagonizar dos partidos apasionantes en estas semifinales de la Champions League. La ida se disputará en la capital de Francia y ambos tratarán de sacar un resultado positivo de cara a la vuelta que se jugará la próxima semana en el Allianz Arena, ubicación en la que se decidirá quién avanza a la final. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo y en vivo online este choque del Parque de los Príncipes.

Horario del PSG – Bayern de Múnich: a qué hora empieza el partido de la Champions League

El PSG recibe en la capital de Francia al Bayern de Múnich para jugar el partido que corresponde a la ida de las semifinales de la Champions League. El conjunto que dirige Luis Enrique es el vigente campeón del torneo y parece que sigue postulándose como el favorito para llevarse la Orejona el próximo 30 de mayo, pero lo cierto es que a estas alturas de la competición puede ocurrir de todo. Delante tendrá a un cuadro alemán muy serio que consiguió eliminar al Real Madrid en los cuartos, por lo que también se presenta como un claro candidato a alzar el trofeo al cielo de Budapest.

Cuándo es el partido de semifinales de la Champions League PSG – Bayern de Múnich

La UEFA ha programado este frenético PSG – Bayern de Múnich de la ida de las semifinales de la Champions League para este martes 28 de abril. El organismo que controla el fútbol del viejo continente ha fijado este choque entre parisinos y germanos en el horario habitual de este torneo, que es el de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa del choque entre las aficiones en los aledaños del Parque de los Príncipes para que el duelo pueda arrancar con puntualidad.

Dónde ver en directo gratis el PSG vs Bayern de Múnich: canal de TV y cómo ver online

Movistar+ fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva los diferentes partidos que se jueguen en la máxima competición continental. Esto quiere decir que el PSG – Bayern de Múnich correspondiente a la ida de las semifinales de la Champions League se podrá ver por el canal Movistar Liga de Campeones. Tenemos que recordar que este canal es de pago y hace falta una suscripción para ver todo lo que suceda en el Parque de los Príncipes. Esto significa que este partidazo no se podrá ver gratis ni en abierto por TV.

Todos los aficionados a las diferentes competiciones continentales van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el PSG – Bayern de Múnich de la ida de las semifinales de la Champions League a través de la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también debemos destacar que todos los clientes de esta plataforma que quieran ver lo que suceda en el Parque de los Príncipes podrán hacerlo con un ordenador accediendo a la página web.

Además, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que rodee a la previa de este partido que corresponde a la ida de las semifinales de la Champions League. También vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del PSG – Bayern de Múnich desde una hora antes del arranque del encuentro. Una vez acabe el choque en la capital francesa publicaremos la crónica y compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones de los protagonistas de la batalla del Parque de los Príncipes.

Dónde escuchar por radio en directo el PSG – Bayern de Múnich

Por otro lado, todos los aficionados que no vayan a poder ver este partido de la ida de las semifinales de la Champions League en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como la Ser, Radio Marca, Cope, Onda Cero o RNE conectarán con el Parque de los Príncipes para narrar el minuto a minuto de lo que pase en el PSG – Bayern de Múnich.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido PSG – Bayern de Múnich?

El Parque de los Príncipes, situado en el distrito XVI de París, será el escenario donde se disputará el PSG – Bayern de Múnich de la ida de las semifinales de la Champions League. Este estadio se inauguró en 1897, por lo que estamos hablando de un recinto que tiene una gran historia a sus espaldas. Tiene capacidad para casi 48.000 espectadores y se espera que este martes haya un ambientazo brutal con todas las butacas ocupadas para este choque que es muy importante para los de Luis Enrique.

La UEFA ha designado al árbitro suizo Sandro Schärer para que dirija la contienda PSG – Bayern de Múnich correspondiente a la ida de las semifinales de la Champions League. Al frente del VAR estará el español Carlos del Cerro Grande, que revisará todas las jugadas polémicas que se produzcan sobre el verde, para en el caso de ser necesario, recomendar a su compañero que vaya a analizarla al monitor que estará en la banda del Parque de los Príncipes. Ángel Nevado y Guadalupe Porras actuarán como linieres, mientras que el cuarto árbitro será Jesús Gil Manzano.