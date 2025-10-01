Todo sobre el PSG: qué significa en español, cuántas Champions tienen y quién es su máximo goleador

Tras las victorias en la jornada 2 de la Champions League del Real Madrid, por 0-5 Kairat Altamy, y del Atlético de Madrid, que venció por 5-1 al Eintracht de Frankfurt, es el turno para el resto de los equipos españoles. El Villarreal, ante la Juventus de Turín, intentará quitarse la espina de la derrota de la jornada 1 frente al Tottenham (1-0) en el estadio de La Cerámica, mientras que el Athletic Club visitará uno de los mayores templos futbolísticos europeos, el Signal Iduna Park de Dortmund, para enfrentarse al Borussia. No obstante, el partido por excelencia de esta segunda fecha será el Barça-PSG, que se disputará en la Ciudad Condal este miércoles 1 de octubre, a partir de las 21:00 horas. Por ello, en las próximas líneas hablaremos en profundidad del vigente campeón de la Champions League.

Qué significa PSG en español



El París Saint-Germain fue fundado en el pasado 12 de agosto del 1970 tras la unión del Paris Football Club y el Stade-Saint-Germain y, actualmente, gracias a su trayectoria en Europa y en su liga nacional, es considerado como uno de los clubes más grandes del mundo. Precisamente, el equipo de Luis Enrique es el actual campeón de la Champions League y el rival a batir de cara a esta próxima edición de la competición continental.

Dónde juega



El conjunto galo disputa sus encuentros como local en el legendario Parque de los Príncipes de París, escenario que cuenta con una capacidad para 47.929 espectadores, que disfrutan cada semana de los partidos y éxitos de su equipo. A lo largo de su historia, este feudo ha acogido grandes eventos futbolísticos, como, por ejemplo, el Mundial del 1938 y 1998, el Mundial Femenino del 2019 o la Eurocopa de los años 1961, 1984 y 2016. Cuenta con todas las comodidades que lo convierten en uno de los estadios más maravillosos del mundo.

Cuántas Champions tiene el PSG

Tras la llegada del jeque Nasser Al-Khelaïfi en el pasado año 2011, con el fondo de inversión catarí Qatar Sports, el crecimiento del París Saint-Germain ha sido apoteósico, con una inversión económica de más de 2.000 millones de euros para colocar en la cúspide del fútbol mundial al conjunto galo. A lo largo de estos años, el PSG ha podido disputar hasta dos finales de la competición continental más importante de este deporte. La primera fue en la temporada 2019-2020, en un formato especial a partido único provocado por la COVID-19. En Lisboa, el PSG cayó derrotado en la final, por 1-0, ante el mítico Bayern Múnich, con un gol solitario de Coman, que le permitió sumar un nuevo título de este calibre al conjunto germano. Sin embargo, cinco temporadas más tarde, es decir, en la 2024-2025, llegaría el premio deseado para la parcela gala. Con Luis Enrique al mando, el París Saint-Germain se adentró hasta la final de la competición para vencer de forma contundente al Inter de Milán, por 5-0, consiguiendo así el objetivo marcado por Nasser Al-Khelaïfi a su llegada a los mandos del conjunto francés. Quién es el máximo goleador de la historia del París Saint-Germain

El máximo goleador en la historia del París Saint-Germain es un conocido del fútbol español: Kylian Mbappé. El jugador francés, a lo largo de sus años como jugador del PSG, consiguió una impresionante suma de 256 goles, por delante de otros delanteros de referencia en el fútbol mundial, como es el caso de Edinson Cavani, que anotó 200 goles, o el sueco Zlatan Ibrahimovic, con 156.