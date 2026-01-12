La AEMET confirma el cambio de tiempo en la Comunidad Valenciana: suben las temperaturas

Cambio de tiempo en la Comunidad Valenciana. La AEMET ha confirmado el ascenso de las mínimas y máximas en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. La Agencia Estatal de Meteorología también ha descartado posibles precipitaciones y tampoco hay alertas por viento previstas para este lunes 12 de enero. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las temperaturas en la Comunidad Valenciana.

Suben las temperaturas en la Comunidad Valenciana este lunes 12 de enero. La AEMET ha confirmado «temperaturas mínimas en ascenso en el norte de Valencia y de Alicante y con ligeros cambios en el resto» y «máximas en ascenso, excepto en el litoral de Castellón y el sur de Alicante, donde no se esperan cambios». De esta forma, en la Comunidad Valenciana se alcanzarán durante las horas más cálidas del día temperaturas de hasta 19 ºC en la ciudad de Onteniente, en Valencia.

En la capital de la Comunidad Valenciana se llegará a los 18 ºC durante el día y mínimas de 6 ºC durante la noche. En la zona interior de Requena los termómetros bajarán hasta los 1 ºC y las máximas subirán hasta los 14 ºC. «Cielo poco nuboso con nubes de tipo alto y baja probabilidad de bancos de niebla en el interior por la mañana. Temperaturas mínimas en ascenso en el norte y con ligeros cambios en el resto; máximas en ascenso. Viento flojo de componente oeste», dice la AEMET.

En Alicante las máximas llegarán a los 16 ºC en la capital y se llegará a 17 ºC en Denia, Orihuela y Alcoy, donde las mínimas también llegarán a los 6 ºC. «Cielo poco nuboso con nubes de tipo alto. Temperaturas en ascenso. Viento flojo de componente oeste, girando a componente sur por la tarde», dice la AEMET sobre el tiempo en la provincia de Alicante para este lunes 12 de enero.

En la provincia de Castellón se registrarán las temperaturas más bajas de toda la zona del Mediterráneo, con máximas de 14 ºC y mínimas de 5 ºC en la capital. En Morella las mínimas caerán hasta los 1 ºC.

Suben las temperaturas en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción del tiempo en la Comunidad Valenciana para este lunes 12 de enero:

Cielo poco nuboso con nubes de tipo alto y baja probabilidad de bancos de niebla en el interior de Valencia por la mañana. Temperaturas mínimas en ascenso en el norte de Valencia y de Alicante y con ligeros cambios en el resto; máximas en ascenso, excepto en el litoral de Castellón y el sur de Alicante, donde no se esperan cambios. Viento flojo de componente oeste, girando a componente sur en Castellón y Alicante por la tarde.