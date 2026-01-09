«Rachas muy fuertes de viento»: la AEMET mantiene en alerta a la Comunidad Valenciana

La AEMET mantiene a la Comunidad Valenciana en alerta por el viento para este viernes 9 de enero. Después de unas últimas horas de fuertes rachas en las provincias de Castellón y Valencia, la Agencia Estatal de Meteorología extiende el aviso al interior de la provincia de Alicante. El Mediterráneo también dice adiós al frío con temperaturas de hasta 18 ºC. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este viernes 9 de enero.

La Comunidad Valenciana sigue en alerta amarilla por «rachas muy fuertes de componente oeste en el interior y prelitorales». La AEMET mantiene la alerta amarilla hasta las 15.59 horas en el interior de Alicante, interior norte de Castellón y todo el interior de la provincia de Valencia. En estas zonas se esperan rachas máximas de 80 km/h de viento del oeste.

La AEMET también pone en alerta la zona del litoral sur y norte de la provincia de Valencia por viento del oeste y suoreste de 50 a 65 km/h de fuerza 7 y ocasionalmente 8. Estos fenómenos atmosféricos adversos se espera que remitan a la primera hora de la mañana.

La Agencia Estatal de Meteorología también ha confirmado temperaturas al alza en todo el territorio. En Valencia se llegará a los 18 ºC en la capital y en Gandia, y las mínimas subirán hasta los 4 ºC en Gandía. En Alicante también se mantendrán los 18 ºC de máxima como durante la jornada del jueves, mientras que en Castellón se producirá un ligero descenso de las mínimas en el interior, donde los termómetros bajarán a los 3 ºC en Morella. En Castellón la máxima será de 18 ºC y la mínima de 9 ºC.

La AEMET ha avisado a través de sus canales oficiales de los fenómenos atmosféricos adversos que se pueden producir durante este jueves 8 de enero. «Rachas muy fuertes de componente oeste en el interior y prelitorales», avisa.

Esta es la predicción de la AEMET con respecto al tiempo en la Comunidad Valenciana para este viernes 9 de enero:

Cielo con intervalos nubosos. Temperaturas en descenso en el tercio norte y en ascenso en el resto. Viento moderado de componente oeste, con rachas muy fuertes en el interior y prelitorales.