La AEMET pone en alerta a la Comunidad Valenciana por viento: estas son las zonas afectadas
La AEMET decreta la alerta amarilla por viento en la Comunidad Valenciana. También confirma la subida de temperaturas
La AEMET ha decretado la alerta amarilla por fuertes rachas de viento en la Comunidad Valenciana para este jueves 8 de enero. La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado sobre estos fenómenos que están previstos para el interior norte de Castellón y el interior y litoral de la provincia de Valencia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo y las alertas por viento en la Comunidad Valenciana para este jueves 8 de enero.
Los fenómenos atmosféricos adversos siguen en la Comunidad Valenciana en estos primeros días de enero. La AEMET ha avisado de una subida de las temperaturas en el Mediterráneo y de las fuertes rachas de viento que se sucederán en las provincias de Valencia y Castellón. «Temperaturas mínimas en ascenso notable en la mitad norte, y de las máximas en el tercio norte y zonas del norte de Alicante. Rachas de viento del oeste muy fuertes en el interior y prelitoral de Valencia a últimas horas», dice la AEMET.
La alerta amarilla está activada para las 17.00 horas en el litoral sur y norte de la provincia de Valencia, donde se esperan hasta las 23.59 horas «viento del oeste y suroeste de 50 a 65 km/h con fuerza 7 y ocasionalmente 8». A las 19.00 horas en el interior norte de Castellón se esperan rachas máximas de 80 km/h y a partir de las 21.00 se activa la alerta amarilla en el interior de Valencia, donde también se esperan estas rachas de 80 km/h de viento del oeste.
La AEMET también pronostica que la Comunidad Valenciana dirá adiós al frío este jueves 8 de enero y confirma una subida de las temperaturas. En Alicante las máximas llegarán hasta los 17 ºC en la capital y las mínimas de la zona serán de 2 ºC en Alcoy. En Valencia las máximas serán de 15 ºC en la capital y las mínimas de 0 ºC en Requena, que será el punto más frío de la península. En Castellón las máximas serán de 18 ºC y las mínimas en el interior, concretamente en Morella (2 ºC).
Alerta por viento en la Comunidad Valenciana
Esta es la predicción de la AEMET con respecto al tiempo y las alertas por viento en la Comunidad Valenciana para este jueves 8 de enero:
Cielo poco nuboso. Temperaturas mínimas en ascenso notable en la mitad norte, y de las máximas en el tercio norte y zonas del norte de Alicante. Viento de componente oeste moderado, con rachas muy fuertes en el interior y prelitoral de Valencia a últimas horas.