La AEMET pone en alerta a la Comunidad Valenciana por viento: estas son las zonas afectadas

La AEMET ha decretado la alerta amarilla por fuertes rachas de viento en la Comunidad Valenciana para este jueves 8 de enero. La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado sobre estos fenómenos que están previstos para el interior norte de Castellón y el interior y litoral de la provincia de Valencia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo y las alertas por viento en la Comunidad Valenciana para este jueves 8 de enero.

Los fenómenos atmosféricos adversos siguen en la Comunidad Valenciana en estos primeros días de enero. La AEMET ha avisado de una subida de las temperaturas en el Mediterráneo y de las fuertes rachas de viento que se sucederán en las provincias de Valencia y Castellón. «Temperaturas mínimas en ascenso notable en la mitad norte, y de las máximas en el tercio norte y zonas del norte de Alicante. Rachas de viento del oeste muy fuertes en el interior y prelitoral de Valencia a últimas horas», dice la AEMET.

La alerta amarilla está activada para las 17.00 horas en el litoral sur y norte de la provincia de Valencia, donde se esperan hasta las 23.59 horas «viento del oeste y suroeste de 50 a 65 km/h con fuerza 7 y ocasionalmente 8». A las 19.00 horas en el interior norte de Castellón se esperan rachas máximas de 80 km/h y a partir de las 21.00 se activa la alerta amarilla en el interior de Valencia, donde también se esperan estas rachas de 80 km/h de viento del oeste.

La AEMET también pronostica que la Comunidad Valenciana dirá adiós al frío este jueves 8 de enero y confirma una subida de las temperaturas. En Alicante las máximas llegarán hasta los 17 ºC en la capital y las mínimas de la zona serán de 2 ºC en Alcoy. En Valencia las máximas serán de 15 ºC en la capital y las mínimas de 0 ºC en Requena, que será el punto más frío de la península. En Castellón las máximas serán de 18 ºC y las mínimas en el interior, concretamente en Morella (2 ºC).

Alerta por viento en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción de la AEMET con respecto al tiempo y las alertas por viento en la Comunidad Valenciana para este jueves 8 de enero:

Cielo poco nuboso. Temperaturas mínimas en ascenso notable en la mitad norte, y de las máximas en el tercio norte y zonas del norte de Alicante. Viento de componente oeste moderado, con rachas muy fuertes en el interior y prelitoral de Valencia a últimas horas.