La AEMET pone hoy en alerta a Andalucía: «Nivel máximo de aviso» por vientos fuertes

Llega el nivel máximo de aviso ante la llegada de vientos fuertes, la AEMET no duda en lanzar una alerta para Andalucía. Esta comunidad autónoma ha estado a merced de una serie de situaciones que han ido cambiando por momentos, en especial, en estos días en los que quizás tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar en estas próximas jornadas que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Es hora de conocer un poco mejor qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que el tiempo será uno de los grandes protagonistas.

Un giro radical que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en mente y que nos llevará a estar muy pendientes de las alertas. No sólo la lluvia es un problema, sino que hay una serie de detalles que puede cambiar por completo nuestros planes. En especial, si tenemos en cuenta que podremos visualizar una serie de elementos que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que todo puede acabar siendo posible en estos días que tenemos por delante.

Pone en alerta la AEMET a Andalucía

Andalucía se prepara para lo peor, parece que llega un importante cambio de tendencia que puede cambiarlo todo. Tocará estar muy pendientes de una situación que, sin duda alguna, puede cambiarlo todo. Estaremos a merced de un giro radical que hasta el momento nadie hubiera imaginado.

Los expertos de la AEMET no dudan en apostar claramente por un giro destacado de guion que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa en estos tiempos que corren. Es momento de conocer lo que puede pasar en esta comunidad que ha sido duramente castigada por las borrascas anteriores.

En estas próximas horas se activará una nueva alerta que tiene que ver con una inestabilidad que, sin duda alguna, puede ser igualmente peligrosa. El tiempo que nos está esperando podría acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa en este inicio de semana.

Es hora de saber qué es lo que nos está esperando en estos días en los que cada elemento puede contar. Nos enfrentaremos a unos cambios importantes que pueden cambiarlo todo en estos días en los que cada detalle cuenta.

Nivel máximo de aviso por vientos fuertes

Vientos fuertes llegan a toda velocidad en estos días en los que el tiempo puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. Este tiempo que llega puede cambiarlo todo, en un inicio de semana en el que las alertas estarán activadas en estas partes del país.

Tal y como nos explica la AEMET: «Cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en descenso en el litoral mediterráneo, en ascenso en el interior oriental y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en las sierras orientales. Vientos flojos variables, tendiendo a componente este y aumentando a flojos a moderados en el interior y a moderados en el litoral. Levante moderado en el Estrecho, aumentando a fuerte, con rachas muy fuertes al final». Las alertas estarán activadas: «Levante moderado en Cádiz, aumentando al final a fuerte en el Estrecho, con rachas muy fuertes generalizadas»:

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Situación de estabilidad marcada por las altas presiones en la Península y Baleares, con cielos poco nubosos o despejados salvo en Galicia, área cantábrica, alto Ebro, entorno de los Sistemas Central e Ibérico y norte y este de la meseta Norte, donde al principio predominarán los cielos nubosos con nubes bajas y probables bancos de niebla matinales; con tendencia a levantar y a despejar. Únicamente se espera alguna precipitación débil en el Cantábrico oriental en la primera mitad del día. Predominio de cielos poco nubosos también en Canarias, salvo en el norte de las islas montañosas con cielos nubosos y posibilidad de alguna precipitación débil en las islas occidentales. Probable presencia de polvo en suspensión en las islas. Las temperaturas máximas ascenderán de forma prácticamente generalizada, exceptuando litorales de Alborán y sureste con descensos y Canarias con pocos cambios en general. Los aumentos llegarán a notables en amplias zonas de interior del cuadrante nordeste peninsular, Galicia, área cantábrica y Sistema Central. Las mínimas descenderán en la mayor parte de la mitad sur peninsular, meseta Norte y depresiones de Cataluña y Huesca. Ascensos en Baleares y en general pocos cambios en el resto. Heladas débiles en los principales entornos de montaña así como localmente en la meseta Norte e interiores del extremo sureste. Se prevén moderadas en el Pirineo». Será mejor que nos preparemos para este importante cambio de tendencia que parece que llegará en breve en esta parte del país.