Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas por la tarde en toda la provincia. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables, mientras que las máximas ascenderán notablemente en el Prepirineo y descenderán ligeramente en la franja litoral. Habrá heladas débiles en el Prepirineo y viento flojo de dirección variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 16 de marzo

Barcelona: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo de Barcelona se despereza lentamente esta mañana, ofreciendo un lienzo despejado que invita a disfrutar del día. Con temperaturas que rondan los 6 grados al amanecer, la sensación térmica se siente un poco más fresca, pero el sol, que asoma a las 07:01, promete calentar el ambiente. A medida que avanza la jornada, el termómetro alcanzará los 17 grados, mientras una suave brisa de 10 km/h acaricia la ciudad, aunque se prevén ráfagas que podrían elevarse hasta 30 km/h.

Ya por la tarde, el cielo se mantendrá despejado, ideal para pasear y disfrutar de la luz que se alargará hasta las 18:58. La humedad, que oscilará entre un 30% y un 75%, puede hacer que el ambiente se sienta un poco cargado, pero no hay riesgo de lluvia, lo que permite disfrutar de un día sin preocupaciones. Así que, si planeas salir, aprovecha esta jornada soleada y cálida que nos regala el tiempo en Barcelona.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 6 grados y un cielo cubierto que invita a la reflexión. A medida que avanza el día, el viento se intensificará, soplando con rachas de hasta 75 km/h, mientras la temperatura máxima alcanzará los 18 grados.

La transición hacia la tarde traerá consigo un contraste notable: el viento fuerte y la humedad, que puede llegar hasta el 75%, generarán una sensación térmica más baja de lo esperado. Aunque no se prevén lluvias significativas, es recomendable llevar paraguas, ya que el tiempo puede ser caprichoso y cambiar en un instante.

Cielo despejado y sol radiante en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:01. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá fresca, rondando los 4°C, pero la sensación térmica podría descender a 1°C, lo que hará que el ambiente se sienta más frío. La humedad relativa se mantendrá en un 30%, lo que permitirá que el aire sea más agradable.

Por la tarde, el sol brillará con fuerza, elevando la temperatura hasta los 17°C, aunque la sensación térmica alcanzará los 17°C, brindando una jornada cálida. El viento soplará de manera moderada, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, así que es recomendable tener precaución. Con la puesta del sol a las 18:58, Badalona disfrutará de más de 11 horas de luz, haciendo de este un día perfecto para actividades al aire libre.

Cielo despejado y ambiente agradable en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 3 y los 18 grados. Aunque se prevé un leve viento del sureste, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mañana y la tarde.

Es un día ideal para pasear por los parques o disfrutar de una terraza al sol. La suavidad del tiempo invita a realizar actividades al aire libre, perfectas para desconectar y disfrutar de la tranquilidad que ofrece la ciudad.