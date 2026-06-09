Meliá ingresa en el Consejo Mundial de Viajes y Turismo

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) ha anunciado la incorporación de Meliá Hotels International como nuevo miembro global, según un comunicado.

Desde el organismo ha destacado la amplia presencia internacional y el continuo crecimiento de la cadena hotelera mallorquina, que gestiona más de 400 hoteles y una cartera de nueve marcas en 46 países a lo largo de sus más de 70 años de trayectoria.

Además, también ha valorado su estrategia basada en la innovación, la sostenibilidad y un enfoque centrado en el huésped, lo que «posiciona al grupo como un referente en la industria hotelera global».

«Esperamos colaborar estrechamente con Meliá para acelerar la transición hacia un sector más sostenible, inclusivo y resiliente, al tiempo que seguimos demostrando el poder transformador de los viajes y el turismo como motor de crecimiento económico y conexión cultural en todo el mundo», ha destacado la presidenta y CEO del WTTC, Gloria Guevara.

Por su parte, el CEO de Meliá, Gabriel Escarrer, ha destacado que el organismo internacional representa una plataforma «indispensable» para el conocimiento y para orientar la mejora de las políticas turísticas, apoyando la transición hacia un futuro más rentable, sostenible y con mayor influencia global para el sector.

Otras compañías españolas ya presentes en el WTTC como miembros globales son Barceló y Amadeus.

Meliá Hotels International, a través de su filial portuguesa Ilha Bela, ha decidido concluir de manera inmediata la prestación de los servicios de gestión y comercialización, así como la cesión de uso de sus marcas hoteleras en Cuba, afectando a 15 hoteles, dentro de un contexto geopolítico marcado por el ultimátum de Estados Unidos hasta el 5 de junio para sancionar a empresas extranjeras que operan en la isla en relación con Gaeasa, conglomerado militar estatal.

Tal y como ha notificado a la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV), esta decisión, ya avanzada el pasado 26 de mayo a la propiedad de estos hoteles y que les ha sido confirmada en el día de hoy, responde y es consecuencia de una combinación de circunstancias sobrevenidas ajenas a la capacidad de gestión o actuación de Ilha Bela.