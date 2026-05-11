Meliá regresa a la Ciudad de México con su marca INNSiDE: en junio abrirá nuevo hotel en Roma Norte

Meliá Hotels International regresa de nuevo a la capital de México, llevando su marca lifestyle INNSiDE by Meliá al corazón creativo de Roma Norte, uno de los barrios más cosmopolitas y vibrantes de la ciudad.

Según explica la hotelera mallorquina en un comunicado, con la apertura de INNSiDE Mexico Roma Norte, refuerza su presencia en un mercado estratégico para su desarrollo en América y se alinea con una forma de viajar en pleno auge, que diluye las fronteras entre trabajo, ocio y estilo de vida.

La intensa actividad de negocios de la Ciudad de México, combinada con su sólida oferta cultural, culinaria y social, ha dado lugar a una nueva manera de viajar que invita a prolongar la estancia y a vivir la ciudad más allá del trabajo, impulsando así el crecimiento del turismo bleisure: la combinación entre viajes de negocios (business) y ocio (leisure).

En concreto, la colonia Roma destaca como uno de los espacios que mejor capitaliza esta tendencia, al combinar arquitectura histórica, oferta gastronómica y vida cultural.

El nuevo hotel, que contará con 91 habitaciones y abrirá sus puertas el 8 de junio, ha sido concebido como un espacio que integra hospitalidad y vida urbana, con un enfoque en experiencias y uso activo de sus áreas comunes.

Entre sus propuestas destaca un rooftop con restaurante y bar, además de gimnasio, sala de reuniones y un lobby con bar y terraza pensado para alargar el día sin prisas. Cada rincón invita a socializar, desconectar o trabajar con total flexibilidad, en un ambiente abierto y dinámico. La experiencia del hotel se completa con una cuidada programación de actividades vinculadas a la historia, la cultura y los artistas que dan forma a la identidad contemporánea de la ciudad.

Además, la llegada de INNSiDE Mexico Roma Norte coincide con un momento de fuerte proyección internacional para la capital, impulsado por la celebración de grandes eventos como la Copa Mundial de la FIFA 2026.

«Con INNSiDE, reforzamos nuestra apuesta por el creciente mercado bleisure y por un viajero que busca creatividad, flexibilidad y una experiencia local auténtica», ha manifestado Gabriel Escarrer, presidente y CEO de Meliá Hotels International.

México, mercado clave en la estrategia de expansión de Meliá

México es hoy uno de los mercados prioritarios para Meliá Hotels International, tanto por su dinamismo como por su peso dentro del grupo. El país se ha consolidado como el segundo mercado por volumen de ingresos y de empleados, con una presencia sólida en destinos clave como Cancún, Playa del Carmen, Riviera Maya, Cozumel, Puerto Vallarta y Los Cabos.

A esta implantación se suma ahora INNSiDE Mexico Roma Norte, que refuerza la apuesta del grupo por los grandes destinos urbanos. En paralelo, Meliá prevé abrir este año Zel Cozumel y ha culminado recientemente la reapertura de Paradisus Cancún, tras una profunda reforma que eleva su propuesta de lujo experiencial.

De cara al futuro, la compañía continuará ampliando su huella en el país con la próxima apertura de su primer hotel en San Miguel de Allende, bajo su marca de lujo ME by Meliá.