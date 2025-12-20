Escarrer califica de «ejemplar» la colaboración público-privada en Magaluf: «Es el camino a seguir»

El CEO de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer Jaume, ha definido como «ejemplar», esta semana, en una visita al Ayuntamiento de Calvià, la colaboración público-privada que se realiza en Magaluf y ha dicho ver en este modelo el «camino a seguir».

Escarrer ha visitado esta semana el Ayuntamiento con motivo de la firma del convenio por el que la empresa pública Calvià 2000 suministrará agua regenerada al Hotel de Mar Gran Meliá, «medida que servirá para la optimización de los recursos hídricos del municipio», ha destacado el Consistorio.

El Consistorio gobernado en coalición por PP y Vox con el alcalde Juan Antonio Amengual al frente ha querido poner en valor que, durante el encuentro, el CEO de Meliá Hotels International ha calificado de «ejemplar» la colaboración entre el sector público y el privado, y ha analizado el proceso de transformación que está viviendo Magaluf, señalando que para Escarrer este modelo «es el camino a seguir» para consolidar un turismo de mayor calidad y poder adquisitivo.

Según el Consistorio, para el máximo responsable de Meliá, la transformación de Magaluf es ya una realidad tangible. Así, ha apuntado que, entre los logros más destacados, Escarrer ha subrayado la desaparición de casos de precipitados y el descenso significativo de la delincuencia, factores que han permitido acceder a nuevos nichos de mercado como el turismo familiar y el segmento de congresos (MICE), antes poco frecuentes en la zona.

Alargar la temporada

Uno de los puntos clave de la visita del CEO de Meliá Hotels International al Ayuntamiento de Calvià ha sido el reconocimiento a la gestión municipal para combatir la estacionalidad, ha resaltado el consistorio calvianer, haciendo hincapié en que «la organización de festivales literarios, eventos musicales y competiciones deportivas se ha consolidado como una herramienta eficaz para mantener el destino vivo durante más meses al año».

Escarrer ha señalado al respecto que estas grandes iniciativas ayudan a alargar la temporada y buscar un turismo de mayor calidad, ha explicado el Consistorio, al que Escarrer ha felicitado por su compromiso, apuntando que este «es el camino a seguir».

Como «guinda del pastel» a la inversión privada, destaca la renovación de las infraestructuras públicas, ha señalado para terminar el Ayuntamiento, citando como ejemplo principal la reforma del Paseo Marítimo de Magaluf Gabriel Escarrer Juliá.

Este proyecto busca convertir las zonas emblemáticas en espacios donde la naturaleza sea la protagonista, reforzando la imagen de Calvià como destino «moderno, sofisticado y globalmente competitivo».