Francisca Cadenas fue raptada por sus dos convecinos de Hornachos (Badajoz), golpeada, atada, torturada, estrangulada y víctima de agresión sexual. Después, desmembraron su cadáver y lo enterraron en el patio de su casa.

Esas son las conclusiones de la investigación tras el análisis de la autopsia y de las conversaciones que la Guardia Civil grabó de los dos hermanos sin que supieran que tenían micrófonos ocultos en su casa y en sus vehículos, además del teléfono pinchado.

Nueve años ha pasado Francisca Cadenas enterrada en un arqueta del patio de sus vecinos a menos de 30 metros de su casa. Ahora, con la resolución del caso se levanta el secreto de sumario y se reconstruye la secuencia de los hechos.

Raptada, atada y golpeada

Francisca Cadenas desapareció sin dejar rastro pasadas las 23:15 de la noche del 9 de mayo de 2017. Sus vecino, Julián en solitario o con ayuda de Manuel, la introdujeron en su casa, la golpearon, la ataron y la desnudaron de cintura para abajo.

La autopsia ha descubierto multitud de golpes en el cráneo y en la cara, pero también que sus agresores estrangularon a Francisca.

Luego, descuartizaron sus restos y los metieron en una pequeña arqueta del patio de luces de su casa, a poca profundidad. En los días siguientes taparon el agujero con cemento y losetas, pero la obra saltaba a la vista. Allí encontró la Guardia Civil los restos de Francisca Cadenas el pasado lunes y detuvo de inmediato a los dos asesinos.

El móvil sexual

Después de pasar nueve años enterrada, la autopsia no ha podido explicar con certeza si Francisca fue víctima de un ataque sexual, pero los investigadores tienen claro este aspecto.

En primer lugar, los agresores desnudaron a la víctima de cintura para abajo, en segundo lugar la Guardia Civil grabó a los hermanos haciendo comentarios de índole sexual sobre la víctima en los micrófonos que instaló en su casa y en sus vehículos.

Micrófonos ocultos en la casa

Durante meses, los asesinos han estado conviviendo sin saberlo con esos micrófonos que les instaló la Guardia Civil en su propia casa. En las grabaciones queda patente el interés sexual que tenían ambos por la víctima, de la que seguían hablando en esos términos años después de matarla y conviviendo con su cadáver bajo sus pies.

Ahora, ambos están en prisión provisional acusados del asesinato de Francisca Cadenas sin prejuicio a que la acusación se amplíe a un delito de agresión sexual.

El pequeño de ambos, Julián, confesó a la Guardia Civil que «mató de un golpe a Francisca Cadenas y exculpó a su hermano». Más tarde, ya ante el titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros, los hermanos se han limitado a contestar las preguntas de sus abogados. Finalmente fueron enviados a prisión provisional comunicada y sin fianza.

El abogado del principal inculpado, Julián, anuncia un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Badajoz para que el presunto asesino salga en libertad «ya que no hay riesgo de fuga, ya ha confesado» y tampoco hay riesgo de destrucción de pruebas.

Pintadas de «asesinos» y «ratas»

José Duarte, el letrado, dice que: «No es necesario que entre en prisión provisional hasta el juicio, además se habla de una serie de delitos que ni siquiera se les han comunicado, ni se les han notificado ni se han investigado».

Aurelia Martín, la abogada de Manuel, el otro hermano, asegura que el acusado ha ratificado ante el juez que «no tiene ninguna participación en el delito» y ha solicitado el sobreseimiento y archivo de la causa para su defendido.

Este sábado la casa de los dos hermanos y vecinos de Francisca Cadenas amanecía con pintadas de «asesinos» y «ratas» y varios puntos de mira de arma de fuego.