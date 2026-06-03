La madre de la bebé fallecida en Bormujos acusa a su pareja de quemarla «por celos»

La madre de la bebé fallecida en Bormujos (Sevilla) acusa a su pareja de quemarla «por celos hacia la atención que le prestaba la madre a la niña». La familia de la víctima se ha personado como acusación particular en la causa tras la apertura de diligencias previas por parte del Tribunal de Instancia de Sevilla. La investigación está a cargo del grupo de Homicidios de la Policía Nacional.

La bebé de 14 meses falleció el pasado viernes tras pasar dos meses ingresada en el hospital Virgen del Rocío por las fuertes quemaduras que le produjo el agua hirviendo mientras la pareja de su madre la bañaba en la casa que comparten ambos en el municipio sevillano de Bormujos.

La madre de la niña, Andrea Burdalo, acusa a su pareja del homicidio de la pequeña y apunta que habría quemado a la bebé con agua caliente durante un baño por «celos» hacia la atención que la madre depositaba en sus cuidados, así como al contacto que mantenía con el padre de la menor.

«Esto sucedió un Lunes Santo. Ese mismo día, él estaba muy raro. No me miraba a la cara. Habíamos discutido hace unos días. Ahora mismo creo que pudo hacerlo por celos, por celos hacia los cuidados que le dedicaba a mi hija», ha expresado en declaraciones a medios de comunicación la madre de la menor, Andrea Burdalo.

La madre ha explicado que no era la primera vez que el hombre se encargaba del baño de la niña. Es más, en numerosas ocasiones se había quedado al cuidado de la menor mientras su madre trabajaba.

«Estuve con él unos siete meses. Todo fue bien al principio, pero después observé que tenía celos. Celos hacia mi hija, hacia la atención que yo le dedicaba. De hecho, decidí que mi hija no iba a entrar en su casa, porque no compartía las actitudes que él mismo tenía hacia su hijo», ha relatado.

La madre será acusación particular

El letrado responsable de la representación procesal de la familia ha confirmado que la familia de la bebé quemada se ha personado como acusación particular en la causa tras la apertura de diligencias previas por parte del Tribunal de Instancia de Sevilla.

Según la familia, el padrastro de la bebé quemada lo hizo con intención, sostienen que no fue un accidente debido a la magnitud y características de las quemaduras.

«Si hubiese sido un accidente, mi niña habría aparecido con quemaduras en los brazos o en las piernas. Pero estaba quemada hasta en los párpados, en las córneas. Tenía unas secuelas muy graves. Yo al principio no podía creer lo que veía», ha argumentado la madre.

La abuela materna de la bebé, Yolanda Jiménez, se queja de la «pobre investigación» de los hechos, que ha llevado a cabo la Policía Nacional. «Hemos esperado dos meses para que viniesen a tomarnos declaración, para que acudiesen a casa a investigar el lugar de los hechos. Es una investigación muy pobre», denuncia.

La familia reclama «justicia» y que continúe la investigación para esclarecer los hechos que rodean al episodio: «Han pasado dos meses y este hombre sigue en la calle tan alegre. Sigue disfrutando de su hijo. Yo ya no puedo disfrutar de mi hija. Solo pido justicia», ha concluido la madre de la bebé quemada.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha aclarado en las últimas horas que «todas las hipótesis están abiertas» a la espera de la autopsia definitiva del cuerpo de la menor. No se han producido detenciones, si bien no se descartan durante el desarrollo del procedimiento.