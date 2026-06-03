La juez de Martorell cree que la psicóloga de Jonathan Andic «participó» en el presunto homicidio de Isak Andic de «manera premeditada» y ha pedido a los Mossos d’Esquadra que investiguen la participación de terceras personas, especialmente a la terapeuta del investigado. La juez cree que la psicóloga pudo presionar a la víctima, Isak Andic, a ceder a las pretensiones de su hijo de cobrar parte de su herencia en vida.

La máxima responsable de la investigación judicial ha respondido al duro recurso de la defensa de Jonathan en el que se duda de su trabajo, ordenando nuevas diligencias de investigación para fundamentar con exactitud la posible participación de Jonathan Andic en la muerte de su padre y también la participación de terceras personas en los hechos que en principio se calificaron como un accidente.

El detonante de este nuevo giro del caso se encuentra, según la juez, en las conversaciones entre Jonathan Andic y su terapeuta en las que la psicóloga «incita» a la víctima a darle a Jonathan Andic parte de su herencia en vida, tal y como ha adelantado el diario El País.

Jonathan no cobró la herencia en vida

Sin embargo, en su recurso de la defensa de Jonathan Andic contra el auto en el que la juez le acusaba del homicidio de su padre, el entorno del acusado deja claro que este no cobró una parte de su herencia en vida. «Difícilmente eso podría convertirse en un móvil para este presunto homicidio que en realidad fue un accidente», explican fuentes cercanas a Jonathan Andic.

La juez vuelve, entonces, a la presunta mala relación entre el hijo y el padre como desencadenante del presunto homicidio de Isak Andic cuando ambos daban un paseo en la montaña de Montserrat el 14 de diciembre del año 2024.

No tenía mala relación con el padre

La juez, que reabrió el caso al tomarlo tras sustituir a la juez anterior que lo había archivado, insiste en acusar a Jonathan Andic de faltar a la verdad cuando cuenta que no se llevaba mal con su padre en la actualidad.

Los investigadores y la juez recurren a los mensajes con los psicólogos durante la terapia a la que ambos asistían para mejorar sus relaciones para acusar al sospechoso de «odio a su padre» y «obsesión por el dinero».

La defensa recuerda que esos mensajes hay que leerlo en el contexto de la terapia de la psicóloga que ponía al límite a Jonathan y a su padre, para luego recapacitar en su relación.

De paso, los abogados presentan en el recurso las declaraciones de ocho testigos, entre los hermanos del acusado, compañeros de trabajo o familiares directos de su padre, que niegan que hubiera una mala relación entre padre e hijo.