La Policía Nacional continúa con su guerra a los narcopisos en la Comunidad de Madrid y ha desmantelado 22 de estos puntos de venta de drogas y detenido a 50 personas en los últimos dos meses.

En lo que va de año 2026, el operativo de Policía ha conseguido desmantelar más de 90 narcopisos dedicados a la venta de droga en toda la Comunidad.

Los 22 narcopisos desmantelados estaban localizados en los distritos de Tetuán, Moratalaz, Villaverde, Centro, Arganzuela, Latina, Carabanchel, Fuencarral y la Cañada Real, y en los municipios de Alcalá de Henares y Fuenlabrada en la Comunidad de Madrid.

Recuperan dos narcopisos okupados

Dentro del dispositivo contra este tipo de tráfico de drogas, los agentes de la Jefatura Superior de Policía consiguieron devolverles sus viviendas a dos propietarios que habían visto cómo los delincuentes se las okupaban y las convertían en narcopisos.

En el distrito de Tetuán, la investigación iniciada en julio de 2025 sobre tres inmuebles ocupados concluyó con el registro de un local que operaba bajo normas estrictas escritas en una pizarra para controlar a los clientes drogodependientes. El operativo en este distrito, dividido en dos fases tras intervenciones en mayo, se saldó con 16 detenidos y la devolución de las propiedades a sus legítimos dueños.

Plantación de marihuana en los cimientos

En Moratalaz, los agentes localizaron una infraestructura oculta en los cimientos y pilares de un edificio donde intervinieron 1.627 plantas de marihuana cultivadas mediante un enganche ilegal a la red eléctrica, deteniendo a una mujer.

Las actuaciones policiales se extendieron con registros específicos en el distrito de Villaverde durante abril y mayo, donde se desarticularon tres narcopisos cercanos a un parque infantil, incautando dosis de cocaína y heroína y deteniendo a siete personas.

Laboratorio de drogas y subfusiles

En el distrito Centro, los agentes desmantelaron un laboratorio de drogas sintéticas oculto en un trastero y una vivienda, interviniendo más de 1,4 kilogramos de sustancias como tusi (2CB), MDMA, ketamina y LSD, lo que motivó el ingreso en prisión de los dos arrestados.

En Arganzuela se detuvo a tres personas con diversas armas blancas, mientras que en Latina se intervino un subfusil de guerra con tres cargadores en un domicilio donde se arrestó a cinco miembros de una misma familia.

Un narcopiso convertido en búnker

La operación concluyó sus últimas fases en los distritos de Fuencarral, con cinco detenidos en cuatro puntos de distribución, y en la Cañada Real Galiana, donde los agentes desarticularon una vivienda búnker y detuvieron a siete personas que intentaron deshacerse de la droga a través del inodoro.

En los municipios de la periferia, el despliegue en Alcalá de Henares se ha cobrado dos detenidos y la incautación de 400 gramos de cocaína y 10.110 euros, mientras que en Fuenlabrada se desactivó otro inmueble utilizado como punto de distribución permanente. En el cómputo global de los registros de la operación, la Policía intervino armas de fuego, armas blancas, defensas extensibles, diversas cantidades de estupefacientes y más de 30.000 euros en efectivo.

En las inspecciones, los agentes incautaron cocaína base o crack, heroína, hachís, marihuana y drogas sintéticas como tusi (2CB), MDMA, ketamina y LSD. Asimismo, intervinieron armas de fuego, entre las que se encontraba un subfusil militar y una escopeta, armas blancas, defensas extensibles y un total de dinero en efectivo que supera los 30.000 euros fraccionados en billetes y monedas. El operativo ha permitido clausurar judicialmente varios locales y devolver inmuebles ocupados ilegalmente a sus legítimos propietarios tras ser desmantelados.