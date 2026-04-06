Narcopisos situados junto a zonas infantiles de Madrid o que venden droga a cambio de sexo, la Policía Nacional ha desmantelado doce puntos de venta en un nuevo operativo contra el tráfico de drogas en distintos puntos de la Comunidad de Madrid, con la detención de más de 30 personas y la requisa de seis kilos de drogas, armas y 42.000 euros en efectivo.

Sólo en lo que va de 2026, la Policía Nacional ha acabado con 64 narcopisos en en Madrid y detenido a un total de 97 personas.

La primera de estas últimas operaciones se llevó a cabo el 12 de febrero en la localidad madrileña de Parla. Allí incautaron hachís, cocaína y marihuana, así como útiles para su preparación y posterior venta. Los agentes también encontraron mil euros en efectivo, móviles, balizas y perfumes. La mayoría de los objetos procedían de robos en el interior de vehículos se entregaban a cambio de dosis de droga.

Tres narcopisos en el mismo edificio

Días después, en el distrito de Tetuán, los agentes desmantelaron tres narcopisos en un mismo edificio y arrestaron a ocho personas acusadas de organización criminal. Una de las viviendas servía como fumadero para los consumidores, lo que permitía a los compradores salir del edificio sin llevar droga y esquivar el control policial.

En el mismo mes de febrero, se desmanteló otro de los narcopisos de Madrid, esta vez en el distrito madrileño de Ciudad Lineal tras verificar que el traficante usaba un patinete eléctrico para distribuir la droga.

Drogas y caza furtiva

Otras dos personas fueron detenidas en Vallecas tras identificar una plantación de marihuana en el interior de una vivienda. Aquí, también se encontraron gallos y jilgueros y herramientas para la caza furtiva.

El 19 de marzo en Fuenlabrada se desmanteló otro de los narcopisos de Madrid en el que se confiscó medio kilo de hachís y marihuana y se detuvo a dos hombres que recibían los pedidos de sus compradores a través de aplicaciones de mensajería instantánea.

Un narcopiso junto a zonas infantiles

Otro de los narcopisos desarticulado estaba junto a zonas infantiles de la localidad de Torrejón de Ardoz. En el registro se requisó hachís, marihuana y navajas, así como 1.600 euros y joyas.

La última operación, junto a la Policía Local de Pozuelo de Alarcón, halló una plantación de más de mil plantas de marihuana en el sótano de una vivienda. Allí, se encontraron bombas de agua, extractores, cableado, facturas, cuadernos con anotaciones, dinero en efectivo y dos vehículos.

Ese mismo día, en Fuenlabrada fue detenida otra persona por esconder en su domicilio cerca de medio kilo de hachís y cocaína y más de 12.000 euros en efectivo.