Son las imágenes del tiroteo entre clanes de Carabanchel. Así, con una quincena de disparos y un muerto, se escenificaba la eterna rivalidad entre dos familias de los los barrios de Orcasitas y Pan Bendito en Carabanchel (Madrid) en el año 2023. Dentro de unas horas, el Bola y su padre, del clan de Pan Bendito se sientan en el banquillo de la Audiencia Provincial acusados del asesinato, de el Taruco. Les piden 122 años de cárcel.

Según el fiscal y la acusación particular, el Bola se asomó a la ventana de su casa y disparó sobre el clan enemigo que había venido a buscarle y le amenazaba de muerte, estos también disparaban a su vez.

Durante el juicio la defensa de el Bola sostendrá que su cliente es inocente y que la víctima murió por disparos de miembros de su mismo clan. Presentarán un informe pericial que explica que los disparos que recibió el fallecido fueron por la espalda y no desde la ventana de la casa de el Bola.

Entre otras pruebas, se apoyan en este vídeo al que ha tenido acceso OKDIARIO en el que, según la defensa de los acusados, se aprecia como alguien del clan de la víctima pierde una pistola y otro se agacha a recogerla.

«Le mataron los de su familia por error»

Durante el juicio, la representación de los acusados recordará que hasta el momento no se ha intervenido el arma supuestamente utilizada en el crimen, ni se ha establecido si los proyectiles que se dispararon pertenecen a ningún arma en concreto.

Igualmente, la defensa recuerda que en un calcetín de la víctima se hallaron 19 cartuchos del calibre 38, sin que se haya dado una explicación lógica a ese hallazgo. Tampoco se ha dado explicación al motivo por el que, habiendo dos acusados, la Policía Científica determina que allí se dispararon tres armas de fuego diferentes.

Los residuos de disparo

La defensa admite que sí se hallaron residuos de disparo en las manos de los dos acusados, pero también en las manos de otras dos personas situadas en el lugar de los hechos, además de en la manga del abrigo de la víctima. También se hallaron residuos de disparo en las cortinas y en la ventana de la casa de los acusados.

Lo que pretende demostrar la defensa en el juicio es que la familia de la víctima fue, supuestamente, a matar a el Bola y ambos bandos dispararon durante el tiroteo, falleciendo la víctima por disparos de sus propios familiares y no de los acusados.

Familia de la víctima saqueó la casa rival

Horas después de la tragedia, familiares de la víctima asaltaron la casa de el Bola y de de su familia para vengarse. Las protagonistas grabaron el saqueo de la vivienda del clan rival.

«Mala bomba os caiga, era inocente y lo han matao como a un perro, no vais a quedar ni uno», chillaban las mujeres durante el asalto a la vivienda, mientras en venganza destrozaban todo a su paso: «Mira lo que estamos haciendo para ti», gritaban durante el asalto.